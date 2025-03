PI Vught heeft eigen carnavalsembleem: 'We houden ze veilig binnen'

De gevangenis (PI) in Vught heeft een eigen embleem ontworpen voor carnaval. Het motto dit jaar is: 'Het feest kan beginnen, want wij houden ze veilig binnen.'

"Als echte Brabantse inrichting hebben we dit jaar een embleem gemaakt dat vol trots kan worden gedragen op het jasje of de kiel", zo valt te lezen in een bericht dat onder de naam PI Vught op social media is geplaatst.