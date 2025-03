Trainer Bosz wil niet veel aan aanvallend spel van PSV veranderen

Trainer Peter Bosz is niet van plan veel aan de aanvallende speelwijze van PSV te veranderen. "We passen ons elke wedstrijd iets aan", zei hij op zijn laatste persconferentie voor het thuisduel van dinsdag met Arsenal in de achtste finales van de Champions League.

"Maar mijn filosofie blijft hetzelfde. We moeten wel beter verdedigen. We moeten ook beter spelen als we de bal niet hebben en soms compacter op het veld staan", zegt Bosz.

PSV heeft na de winterstop de koppositie in de Eredivisie aan Ajax verloren. Van een voorsprong van 9 punten is niets over. PSV staat nu zelfs 8 punten achter op de rivaal uit Amsterdam. Dat komt vooral doordat de kampioen veel doelpunten tegen krijgt. PSV verloor 17 punten in de laatste negen competitiewedstrijden omdat het tijdens die duels zeventien tegentreffers incasseerde.

Ivan Perisic gaf tijdens de persconferentie aan dat PSV zaterdag niet als team voetbalde in het verloren uitduel met Go Ahead Eagles (3-2), de club die de Brabanders woensdag ook uitschakelde in de halve finale van de KNVB-beker (1-2). Bosz nuanceerde de opmerking van zijn ervaren aanvaller. "Ik zie de krantenkoppen al voor me, PSV is geen team", zei hij. "We waren op momenten geen team. We waren geen team toen we onze voorsprong van 2-1 moesten verdedigen."

Juventus

Bosz benadrukte dat PSV wel een team was toen het Juventus in de tussenronde van de Champions League uitschakelde. De 61-jarige coach begreep dat de naam van Arsenal weinig viel tijdens de persconferentie voor de achtste finale. "Een PSV dat in de winterstop bovenaan staat en nu nauwelijks punten haalt, is groter nieuws dan onze wedstrijd tegen Arsenal. Ik snap dat, maar het is jammer voor de voetballiefhebber. We behoren tot de beste zestien ploegen van Europa. Of misschien moet ik zeggen de beste zeventien, want Ajax staat boven ons", verwees hij naar de stand in de Eredivisie.