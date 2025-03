In Kruikenstad valt de jeugd tussen wal en schip: 'Niks te doen'

De jeugd heeft het moeilijk tijdens carnaval in Kruikenstad (Tilburg). De maatregelen om het drukbezochte feest in goede banen te leiden en om de consumptie van alcohol onder minderjarigen tegen te gaan, lijken als onbedoeld effect te hebben dat er voor jongeren niet veel te doen is.

In Kruikenstad is het Stadsforum voor alle leeftijden toegankelijk. Andere pleinen worden afgesloten, je komt er alleen op als je met je ID kan laten zien dat je 18 jaar of ouder bent. Er zijn wel activiteiten gericht op minderjarigen. "Maar daar is voor 14-jarigen weinig leuks te beleven", merkt Karin. "Tussen kinderen van 10 of 12 jaar staan, daar heeft ze niet zo'n trek in." En bij de evenementen voor 'volwassenen', wordt de jeugd ook niet bepaald bediend. "Dat is natuurlijk ook vooral ouwelullenmuziek."

De dochter van Karin is niet de enige die baalt. Een bericht in de Faceboekgroep 'Heel Tilburg in Een Groep!' over het onderwerp kreeg bijval van honderden anderen. "Zorg dan dat er een alternatief is, in plaats van dat ze tussen 10-jarigen die tikkertje spelen moeten staan", staat in het bericht.

"Het is inderdaad slecht geregeld voor deze groep", reageert iemand. "Dan gaan ze rondlopen in de stad", zegt een ander. "Laat de jeugd ook meegenieten" en "carnaval is toch voor iedereen?", klinkt het ook.

Jongeren die voordat de controles beginnen naar de stad gaan, hebben geluk. "Maar daarna wordt de beveiliging heel intensief. Je komt er als minderjarige gewoon niet meer in", zegt Karin. Ze vindt het zonde. "Op deze manier sluit je een hele groep buiten. Terwijl carnaval juist voor iedereen moet zijn."

Het liefst zou ze zien dat er voortaan met andere maatregelen wordt gewerkt. "Bijvoorbeeld met stempels of bandjes. Er is zoveel plek in de stad. Dan moet je toch ergens wel iets kunnen organiseren voor deze leeftijdsgroep?" Ze hoopt volgend jaar een plek te zien waar alle leeftijden welkom zijn. "En waar de jeugd ook wat leuks te doen heeft."