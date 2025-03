Drukte in Kielegat weer onder controle, feestvierders weer welkom

De drukte in Kielegat (Breda) is weer onder controle. Dat laat de gemeente Breda weten. Het was deze carnavalsmaandag te druk in Kielegat. De gemeente riep feestvierders daarom op om niet meer naar de binnenstad te komen.

De gemeente heeft ook laten weten dat de optocht is ingekort. Deze gaat vanaf Oude Vest direct naar het Chasséveld, waardoor de Vlaszak en Boschstraat worden overgeslagen. Of dit door de drukte komt, heeft de gemeente nog niet laten weten. De optocht begon een uur later, omdat iemand onwel was geworden.

Zaterdag was het ook al zo druk in Breda, dat de gemeente opriep om niet meer naar de stad te komen. In Breda, Tilburg en Den Bosch communiceren gemeenten via WhatsApp-kanalen met feestvierders. Ze kunnen een melding krijgen als het op een bepaalde plek in de stad te druk is.