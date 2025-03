Kielegat raakt vol: 'Kom niet meer naar de binnenstad'

Het is deze carnavalsmaandag te druk in Kielegat (Breda). De gemeente roept feestvierders daarom op om niet meer naar de binnenstad te komen.

Voor feestvierders die er al wel zijn, luidt het advies om een rustiger plekje op te zoeken. "Ben je er al? Doe je polonaise op een rustigere plek en houd de ledschermen in de gaten", schrijft de gemeente op Whatsapp.

Zaterdag was het ook al zo druk in Breda, dat de gemeente opriep om niet meer naar de stad te komen. In Breda, Tilburg en Den Bosch communiceren gemeenten via WhatsApp-kanalen met feestvierders. Ze kunnen een melding krijgen als het op een bepaalde plek in de stad te druk is.