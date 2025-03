Carnavalshuwelijk in de maak: Gijs gaat op één knie tijdens Grote Optocht

Met een hese stem neemt Vera de telefoon op. Dat ze haar aanstaande huwelijk én de winst van de wagen goed heeft gevierd, is duidelijk. "Het was echt een dag om nooit te vergeten!" lacht ze. Net voor de optocht begon, vroeg haar vriend Gijs haar ten huwelijk. En alsof dat nog niet genoeg was, sleepten ze ’s avonds ook nog eens de eerste prijs in de wacht met hun wagen

"Ik had het écht niet verwacht", zegt Vera. Het stel, dat al ruim vijf jaar samen is, had het af en toe voorzichtig over trouwen, maar Gijs zei dat hij het aanzoek nooit zou doen met veel anderen erbij. "Nou, dat is dus niet gelukt", grinnikt Vera.

"Ik was al heel zenuwachtig voor de optocht, dus dat kwam nu goed uit."

De stress zat er net voor de start nog goed in: één van de poppen op de wagen brak en de carnavalsvereniging waar Gijs en Vera deel van uitmaken (Prinselijk CV Barst Mar Los) was in paniek. "Midden in de hectiek vroeg Gijs of we samen een foto konden maken en opeens ging hij voor de wagen, op één knie!" vertelt Vera.

Gijs had het moment zorgvuldig gepland. "Ik wou het vooral geheim houden en ik kan niet zo goed liegen," bekent hij. "Als ik op vakantie een ring mee zou smokkelen, zou ik zó zenuwachtig zijn dat de verrassing eraf zou gaan. Met de optocht doen we mee voor de prijs, dus ik was al heel zenuwachtig. Dat kwam mooi uit."

"Mijn moeder stond de optocht te kijken, die wist nog van niets."

Op een roze wolk begonnen Vera en Gijs aan de optocht, al moest het carnavalskoppie er wel bij blijven. "Vijf minuten voor de start was ik nog over de zeik vanwege die kapotte pop. En dan gebeurt dit! Ik wist echt even geen raad met mezelf", bekend Vera. Maar hoe bijzonder ook, de optocht wacht niet, dus: "Gezicht in de plooi en gáán. Gelukkig hadden we geen droevige act, want ik bleef maar lachen." En daar kwam nog iets bij: "Je bent zo druk aan het zwaaien en springen. Ik dacht steeds: heb ik die ring nog wel?" Extra spannend was dat de ouders van Gijs en de moeder van Vera nog van niks wisten. "Halverwege de optocht feliciteerde mensen me al", vertelt Vera. "Ik dacht: hoe weten ze dat?" Haar moeder stond helemaal aan het einde van de optocht. "Ik heb uiteindelijk een sprintje naar haar getrokken om het haar te vertellen, zodat ze het niet van anderen zou horen. Nieuws verspreidt zich hier sneller dan op Insta!" lacht Vera.

"Ik ga wel gewoon trouwen in een jurk, niet in carnavalskleding."