Aanvaller Perisic zet PSV op scherp voor duel met Arsenal

Ivan Perisic heeft PSV op scherp gezet voor het thuisduel van dinsdagavond met Arsenal in de achtste finale van de Champions League. "We vormden geen team in de afgelopen duels en vochten niet voor elkaar", zei de 36-jarige aanvaller uit Kroatië. "We moeten beter samenwerken vanaf morgen."

Perisic presteert na de winterstop teleurstellend met zijn ploeg. PSV pakte in de laatste negen competitiewedstrijden 17 punten minder dan Ajax, de nieuwe koploper van de Eredivisie. Go Ahead Eagles schakelde de club uit Eindhoven woensdag voor eigen publiek uit in de halve finale van de KNVB-beker.

Perisic benadrukte dat hij slecht tegen zijn verlies kan. De resultaten van PSV na de winterstop maken hem naar eigen zeggen boos. "Maar het seizoen loopt nog", zei de ervaren aanvaller. "We hebben nog veel wedstrijden op het programma staan. Ik heb vaker in deze situaties gezeten." "Het valt niet mee de afgelopen weken te vergeten", besefte Perisic. "Maar er staat een grote wedstrijd voor de deur. Arsenal heeft een goed team met veel talenten en een goede coach. Maar ik geloof zeker dat we kunnen winnen. Aanvallend spelen we vaak goed. Maar als we de bal niet hebben, moeten we ook bij elkaar blijven."