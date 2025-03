Wagenbouwers hebben zich jaar na treinongeluk herpakt: 'Staan er weer'

De wagen van De Centrumknollen uit Berghem schitterde na een bewogen jaar voor de vereniging in volle glorie tijdens de Lichtjesoptocht in Knollenrijk. Vorig jaar februari ramde een trein de carnavalswagen van de vereniging bij een spoorwegovergang in het dorp. "Een trauma voor veel mensen", vertelt wagenbouwer Bram. Toch wisten de bouwers zich te herpakken en zijn ze er dit jaar weer bij. "Sterker uitgekomen met z'n allen."

"Er raakte niemand zwaargewond, maar het is wel een trauma voor veel mensen", vertelt Bram. "Het was een behoorlijke tegenslag voor ons als vereniging."

"Het was wel even spannend toen we weer over het spoor moesten", zegt deelnemer Dielle. "Gelukkig was het goed geregeld door de vereniging en waren er mensen van ProRail die ons hielpen", zegt Bram.

Ondanks het zware en veelbewogen jaar is de vereniging gewoon gaan bouwen voor de optocht van dit jaar. "Ik ben erg trots dat we erbij zijn en dat de wagen er weer staat", zegt Bram.

De wagens hadden dit keer allemaal tien minuten om over te steken waardoor het een stuk veiliger was. "Je wist dat het goed geregeld was, maar het was nog steeds een dingetje."

Toch kwamen de carnavalsvierders zonder problemen over de spoorwegovergang. "Het zonnetje scheen en alles ging goed. We hadden er hard naartoe gebouwd", zegt Bram. "We zijn eindelijk klaar, dus nu is het tijd voor een groot feest."

De vereniging is er in ieder geval hechter uitgekomen. "We hebben er heel veel over gepraat met z'n allen en zijn veel met de vereniging bij elkaar gekomen. Je wilt nooit dat zoiets gebeurt, maar we zijn er sterker uitgekomen", zegt Dielle.