Aanrijding op station, geen treinen tussen Eindhoven en Boxtel

Op het station in Best is een persoon aangereden door een trein. Daardoor rijden er volgens de NS maandag tot kwart voor negen 's avonds geen treinen tussen Eindhoven en Boxtel.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Op het moment van de aanrijding was het vanwege carnaval erg druk op het station. Hulpdiensten hebben de ooggetuigen opgevangen. Op het traject worden bussen ingezet om reizigers weg te brengen.