Sjaan krijgt lintje van Peer: ‘Schiet mij maar lek, wat een verrassing'

Het is een dag om nooit te vergeten voor Sjaan Hoos. Niet alleen omdat ze deze maandag jarig is, maar ook omdat ze haar 90e levensjaar precies viert op de plek waar haar hart ligt: midden in het Oeteldonkse carnaval. “Ik ben een carnavalskindje”, zegt Sjaan trots. “Op het moment dat de prins voet zette in Oeteldonk, werd ik geboren. Toen hij aankwam, kwam ik ook aan!”

Sjaan viert carnaval altijd met haar zus Annie, die er nu ook bij is: "Ik ben zo trots op haar, dat ze nog zo ondernemend is", zegt Annie. "Sjaan is heel gastvrij en altijd blij. Carnaval is er bij ons thuis met de paplepel ingegoten en het is heel mooi dat we dat nog samen kunnen vieren."

Wat Sjaan niet wist, was dat haar familie een enorme verrassing voor haar in petto had. Ze mocht de optocht bekijken vanaf de rolstoeltribune van Stichting Veur Mekaor op de Parade. Haar zoon Marc liep mee met zijn club Cv De Pintvatters, dus ze kon hem perfect zien aankomen. Maar dat was niet de enige verrassing. Tekst gaat verder onder de foto:

Sjaan met haar familie op de eretribune op de parade in Den Bosch

"Ik wist niet wat me overkwam."

Toen de optocht langskwam, speelden muziekvereniging De Postkwakers en dweilorkest Spuit Elluf speciaal voor haar ‘Lang zal ze leven’, en kreeg Sjaan een bijzonder lintje uitgereikt door de Peer de ‘burgervaojer’ van Oeteldonk. "Dat was niet te geloven, heel bijzonder", zegt ze later op de avond terwijl ze de bossen bloemen die ze die middag heeft gehad in de vaas zet en terugblikt op de dag. "De prins en de Peer hebben me gefeliciteerd en geknuffeld." Maar wat ze precies zeiden, dat is bij de 90-jarige niet helemaal blijven hangen. Ze is immers weer een dagje ouder. In plat Bosch: "Schiet mij maar lek, dat weet ik echt niet meer. Er kwam zo veel op me af van alle kanten, maar genoten heb ik zeker!"