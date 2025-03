D'n Birrekoal krijgt Fries tintje: gedeputeerde uit Berlikum viert mee

Meestal moeten ze in Brabant niet veel van die ‘bovensloters’ hebben. Maar in Berlicum maken ze dit jaar een uitzondering. Want ja, als er nóg een dorp met jouw naam blijkt te bestaan en ze hebben daar óók nog eens zin in een feestje, dan nodig je ze natuurlijk uit! Extra bijzonder, want de prins van D'n Birrekoal komt zelf uit Friesland en daarom is het thema dit jaar 'It Giet Oan!'

“Het was eigenlijk een bizar toeval”, lacht Sijbe Knol, gedeputeerde van de provincie Friesland die dinsdag op uitnodiging op bezoek komt. “Ik zag in de krant dat er een plaatsje was in Brabant dat Berlicum heette. In Friesland is een dorp dat óók Berlikum heet (of Berltsum, zoals ze daar zeggen)", vertelt hij aan de telefoon. En het kan nog gekker, want Sijbe komt namelijk zelf uit dit Friese dorp. "We moeten dinsdag toevallig in Den Haag zijn, vanuit daar is het voor ons uit het verre noorden nog maar een klein stukje naar Brabant." Ze besloten langs te komen: "Kofferbak vol met suikerbrood en gaan!", zegt Sijbe lachend. "We komen natuurlijk niet met lege handen."

"Waarschijnlijk is de tongval wel een beetje anders."