Meeblèren, racen en optochten, dit was de liefdevolle carnavalsmaandag

Sommigen gingen aan het werk, anderen kwamen bij van een druk carnavalsweekend, maar veruit de meeste Brabanders waren ook vandaag weer vroeg op de been om zich in het feestgedruis te mengen. De carnavalsmaandag was weer heerlijk zonnig, druk en kleurrijk. Mooie optochten en bijzondere verrassingen kwamen voorbij. Geniet hier nog even na.

KAI gezellig

In Boemeldonck (Prinsenbeek) begon de maandag kAI-gezellig. Hier reed namelijk voor het eerst een wagen mee die ontworpen is door AI, kunstmatige intelligentie. De wagen stond volledig in het thema van de toekomst. Carnavalsvereniging De Black Eagles bouwde het futuristische ding. "We wisten niet zo goed wat we moesten bedenken en toen zei iemand: 'gooi wat in AI. Daar kwam van alles uit."

Rennen met worst?

Ondertussen ging het traditionele Metworstrennen in Boxmeer van start. De beroemde paardenrace wordt al zeker sinds 1740 verreden op carnavalsmaandag. Naast eeuwige roem streden de deelnemers voor zeven ellen metworst, twee witte broden, twee vaten bier en een halve varkenskop. Bas Jansen (16) racete er met de winst vandoor,e wat voor veel emotie zorgde bij de jonge deelnemer.

Metworstrennen in Boxmeer (foto: Omroep Brabant).

Bijzonder liefdevolle optocht in het Peëenrijk

De grote optocht in het Peëenrijk (Dongen) nam een bijzondere wending voor de 21-jarige Vera. Ze deed met haar carnavalsvereniging mee aan de optocht in het Peëenrijk en net voor de start brak een van de poppen af. Te midden van al die chaos vroeg haar vriend Gijs haar ten huwelijk. "Het was een dag om nooit te vergeten."

Blazen, maar pas op voor de poedersuiker!

Op het Struifbal in Sint-Oedenrode kwamen maandagmorgen tien blaaskapellen samen. Ondertussen konden alle bezoekers hier gratis heerlijke pannenkoeken komen ontbijten.

Foto: Omroep Brabant

Met de benen buiten in Oirschot

Het was feest als vanouds bij de horecagelegenheid de Nachtegaal in Oirschot. Eigenlijk was het café gesloten, maar speciaal voor de carnavalsmaandag openden de eigenaren toch nog eenmalig hun deuren. Dat hebben ze geweten. Het stond vanaf half negen echt met de benen buiten. Honderden mensen uit Oirschot en omstreken kwamen er op af.

Foto: Omroep Brabant

Foto: Omroep Brabant

Vervelende grappenmaker in dringersgat

In Dringersgat (Gilze) dacht een grappenmaker leuk te zijn. Hij had het symbool van het dorp zondag na de optocht al in de fik gestoken, een traditie die de Dringersgatse bouwers altijd op maandagavond hebben. Ze lieten zich de feestvreugde niet ontnemen. "Het zal een dronkenmansactie zijn geweest. Natuurlijk is het even balen, maar zoals echte bouwers dat doen, halen we de schouders op en gaan we door", schreef bouwclub de Leuttappers op Facebook. Carnaval Speciaal

In Reusel werd het carnaval speciaal gevierd, voor mensen met een beperking. In een zaal werden een stuk minder knipperende lichten opgehangen, en waren wat minder mensen, om iedereen die de drukte wat minder goed kan hebben tegemoet te komen. Rond het middaguur vierden hier zo'n vijftig mensen op deze manier carnaval. "Het leuke is dat dit kleinschalig is", zei een bezoeker. "Ook dit is carnaval, voor elke doelgroep moet er iets te zien zijn."

De zaal staat minder vol dan andere feestzalen, maar dat is de bedoeling (foto: Noël van Hooft).

Bijzonder (mooie) optocht in Hapert

In Hapert was maandag de Kempenoptocht. Een bijzonder (mooie) optocht, want hieraan deden alle zestien mooiste optocht uit de Kempen mee. Bouwspektakel na bouwspektakel kwam voorbij en het was een zonnig en kleurrijke middag. Deelnemers zijn enthousiast over de optocht door de grote concurrentie. Twee meiden zijn vanuit Eersel naar de Kempen Optocht gekomen om hopelijk wéér een prijs in de wacht te slepen. "Gister hadden we gewonnen in Eersel, maar zo'n mooie wagen kun je niet één keer laten rijden", vertelde een van de meiden aan onze verslaggever.

Deze groep is er ook klaar voor (foto: Tom Berkers).

Kruiwagenrace in Land van de Keijepaol

In Someren werd vanmiddag hard gezweet. Zo met het zonnetje op de bol was het mooi weer voor de jaarlijkse kruiwagenrace. Deelnemers moesten met de kruiwagen een doldwaas pascours afleggen terwijl de teamgenoot in de kruiwagen zat. Onze carnavalsverslaggever Floortje Steigenga deed ook een poging, maar was niet zo snel als al deze feestvierders.

In de startblokken voor de Kruiwagenrace (foto: Floortje Steigenga).

Optocht in Kielegat

Ook in het Kielegat (Breda) was het maandag tijd voor de grote optocht. De toeschouwers deden vol enthousiasme mee met het feestgedruis.

Foto: Eye4Images

Foto: Eye4Images

Later op de dag liet de gemeente in het WhatsApp-kanaal weten dat de optocht is ingekort. Waarom dat zo was, zeiden ze er niet bij. Wel meldde ze vlak ervoor dat de binnenstad van Breda vol raakte. Gemeente en politie riepen feestvierders op om niet meer naar de stad te komen. Grote verrassing van Lamme Frans

Lamme Frans in niet voor één gat te vangen. In Schorbos (Schijndel) sprong hij als verrassing uit een busje en besloot midden op straat een concert te geven. "Ik had goeie verhalen over Schorsbos gehoord en had nog wat tijd over", was de uitleg van de top carnavalsartiest. Het zorgde in ieder geval voor veel bekijks op straat, en carnvalsvierders die lucht kregen van de happening, kwamen aangesneld. "Wij waren al bier aan het bestellen in de volgende kroeg en toen werden we gebeld dat we terug moesten komen omdat er iets ging gebeuren. We zijn hier heel hard naar toe gefietst", lachte een vrouw.

"Schiet mij maar lek!"

Al 90 jaar is Sjaan erbij op carnavalsmaandag: de optocht in Oeteldonk. Maar dit was toch wel een optocht om nooit te vergeten. Ik ben een carnavalskindje”, zegt Sjaan trots. “Op het moment dat de prins voet zette in Oeteldonk, werd ik geboren. Toen hij aankwam, kwam ik ook aan!” En daarvoor werd ze uitbundig in het zonnetje gezet. Zo kreeg ze een lintje van Peer de ‘burgervaojer’ van Oeteldonk. "De prins en de Peer hebben me gefeliciteerd en geknuffeld." Maar wat ze precies zeiden, dat is bij de 90-jarige niet helemaal blijven hangen. In plat Bosch: "Schiet mij maar lek, dat weet ik echt niet meer, maar genoten heb ik wel!"

Optochten, optochten en nog eens optochten

Maandag is een goede optochtendag, bleek maar weer. Ook in Moesland (Schaijk) trokken indrukwekkende wagens voorbij, de een nog groter dan de ander. Het zonnetje scheen ook hier volop. Ook deze optocht moest worden stilgelegd. In Moesland was dat omdat er een brand was uitgebroken in een cafetaria aan de Runstraat in Schaijk. Het probleem was gelukkig snel onder de controle.

De optocht trekt door de straten (foto: Jos Verkuijlen).

Jong en oud staat te kijken (foto: Jos Verkuijlen).

De bouwers hebben goed hun best gedaan (foto: Jos Verkuijlen).

T Cantus Wel?!

In Ploegersland (Liempde) schraapten deze maandag zo'n driehonderd mensen hun keeltjes om mee te doen aan de 'Loeriefoepe ‘T Cantus Wel!'. Een carnavalesk muziek cantus, met ludieke ‘straffen’ voor de carnavalsvierders. Deze straffen worden uitgedeeld als er niet meegezongen werd. "Dan moest je n heel biertje uit een dakgoot, handschoen of laars drinken", vertelde een deelnemer. En dat is geen pretje, wist een van de pechvogels. "Ja ik was de lul en moest uit een sok mijn biertje adten." Lucile drinkt Jordy eruit

Adten, dat kan Lucile Werner ook. In het Fijnfisjenie Café was het weer goed gezellig en presentator Jordy Graat en oud-Lingopresentator en politica Lucile Werner dronken er eentje op. Dat ontaarde al snel in een adtwedstrijd die Lucile met ruime voorsprong won."

Commissaris van de Koning

Ina Adema, de Commissaris van de Koning heeft vandaag Kuussegat (Veghel) bezocht. Geen onbekend terrein voor haar, want ze was ooit burgemeester van Veghel.

Wachten op privacy instellingen...

Daarna kwam de Commissaris van de Koning ook nog even langs bij Jordy en Christel in ons Fijnfisjenie Café.

Wachten op privacy instellingen...

Dat klonk niet slecht

En er werd meer gezongen in Brabant vandaag. Met gesmeerde kelen en ontzettend veel groen-oranje sjaaltjes waren de zangers op het Stadsforum door bijna heel Kruikenstad te horen. Bij Kruikenstad in Koor, waar vierders gratis met de grootste klassiekers en nieuwste krakers mee konden zingen, was het weer een drukte van jewelste. Een 40-koppig live-orkest zorgde voor fantastische muzikale ondersteuning tijdens het grootste meezingfestijn van de provincie.

Foto: Marcel van Dorst / Eye4Images

De muzikale begeleiding Kruikenstad in Koor (foto: Marcel van Dorst / Eye4Images)

Kruikenstad in Koor (foto: Marcel van Dorst / Eye4Images)

Uit de panty in de kerk

Dit filmpje had gewoon in onze provincie opgenomen moeten zijn. Helaas is dat niet het geval en gaan de credits naar basiliek in Zwolle. Volgend jaar verwachten we dit toch minimaal twee keer zo groot vanuit de Catharina Kerk in Lampegat en de Sint Jan in Oeteldonk. Uitdaging geaccepteerd!

Wachten op privacy instellingen...

Ina Adema, de Commissaris van de Koning heeft vandaag Kuussegat (Veghel) bezocht. Ze ging naar oude thuis, want ze was van 2009 tot en met 2016 burgemeester in Veghel. Het was dus een weerzien met veel oude bekenden voor haar toen ze Kuussemontag bezocht. Een Duits-Nederlands carnavalsparadijs, vol Schlagers en gezelligheid en gekkigheid.

Wachten op privacy instellingen...

Daarna kwam de Commissaris van de Koning ook nog even langs bij Jordy en Christel in ons Fijnfisjenie Café. Arsenalfans in Eindhoven

Een groep Arsenalfans van onbekende grootte is eerder vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Lampegat (Eindhoven) gekomen om carnaval te vieren. Dinsdag speelt hun club tegen PSV in de Champions League. Dinsdagmiddag is er voor de Engelsen mogelijkheid om mee te feesten op de Markt.