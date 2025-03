Vieze Jack moet carnavalsoptredens afzeggen: 'Ben hard op mijn muil gegaan'

Carnavalsartiest Vieze Jack moest maandagavond twee optredens afzeggen, dit in Tilburg en Made. Hij deed dit 'met veel pijn in het hart', nadat hij tijdens een optreden in Heesch hard viel en geblesseerd raakte. "Ik ben daar hard op mijn muil gegaan", zegt Vieze Jack op Instagram. "Wat een viral klapper was dat!"

"Het allerliefste had ik maandagavond opgetreden", benadrukt de carnavalsartiest. "Helaas merkte ik dat mijn goddelijke lichaam het even niet meer trok." Dus rukte hij maandagavond niet meer uit en trok hij zich even terug in zijn mension.

Daar werd hij verwend door de Jacketietas met massages en tijgerbalsem. "En ik prop mijn bek vol pillen. De Jacketietas gaan er alles aan doen om mij dinsdag weer knallend on stage te krijgen en samen met jullie de carnavalsweek onvergetelijk af te sluiten." Of dit gaat lukken, was dinsdagochtend nog niet duidelijk. Op de beelden hierboven zie je de klapper die Vieze Jack maakte.