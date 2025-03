'Hoop je nooit mee te maken', zegt verzorger na brand waarbij apen omkwamen

De verslagenheid en het verdriet in ZooParc Overloon zijn groot. Maandagavond brak er brand uit in het verblijf van de doodshoofdapen, alle zes de apen kwamen om het leven. Dierverzorger Steven van den Heuvel werkt al tien jaar in het park en het drama is hard aangekomen bij hem. "Het is iets dat je nooit hoopt mee te maken", zegt hij.

"Je zorgt met hart en ziel voor alle dieren. We komen 's avonds terug als een dier ziek is, we maken geboortes mee. Dat is allemaal prachtig. En natuurlijk dieren die overlijden hoort er af en toe ook bij. En daar zijn we aan gewend. Maar op zo'n manier in één keer zes dieren verliezen, is heel erg. Dat hoop je nooit mee te maken."

De brand brak maandagavond rond negen uur uit. Het park was toen al gesloten. Buren zagen vlammen en belden 112. "Ik werd door mijn collega gebeld, die had het van de brandweer gehoord", blikt Steven terug. "Toen we hier aankwamen, was de brand al geblust en konden we alleen nog constateren dat de dieren niet meer te redden waren."

De doodshoofdaapjes zitten niet altijd in het binnenverblijf. "Overdag gaan ze sowieso naar buiten en als het niet te koud is, kunnen ze ook 's nachts zelf kiezen of ze naar binnen gaan of buiten blijven", legt Steven uit. "Maar vannacht was het min drie of min vier en dat is te koud voor ze. Daarom zaten ze lekker warm binnen. Maar dat heeft nu voor hen een fatale afloop gehad."

De vraag of er nieuwe doodshoofdaapjes in het park komen, vindt de dierverzorger lastig te beantwoorden. "Dat is iets van latere zorg. We moeten eerst beoordelen of dit gebouw nog te redden is." Maar de wens is er volgens hem wel om in de toekomst weer doodshoofdaapjes in het park te hebben: "Het is gewoon een hele leuke en mooie diersoort."

De oorzaak van de brand is volgens Steven niet helemaal duidelijk. De brandweer heeft volgens hem aangegeven dat er geen signalen zijn dat de brand is aangestoken. "Waarschijnlijk is er kortsluiting geweest", geeft hij aan. "Maar de brand was zo fel dat het moeilijk is om dat achteraf nog te bepalen."