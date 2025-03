Warm bad voor nieuwe Prins Amadeiro XVII: 'Pinkte wel een traantje weg'

De nieuwe Prins Amadeiro XXVII van Oeteldonk (Den Bosch) is warm ontvangen. Dat vertelt hij aan Roeptoetgat in zijn eerste uitgebreide interview. "Het voelde als een warm bad", zegt hij. "Maar ik moet zeggen dat ook mijn keel nu wel wat warmte kan gebruiken.”

Amadeiro heeft dinsdag nog een paar uurtjes carnaval te gaan, voordat het volksfeest er voor dit jaar op zit. "Die uurtjes gaan we zo lang mogelijk oprekken", zegt de prins. “We stralen, we hebben zoveel mensen mogen ontmoeten en dat hopen we vandaag weer te doen.”

De begrafenis van Knillis, de traditionele afsluiting van het Oeteldonks carnaval, staat voor dinsdagavond 23:55 uur op het programma. Een emotioneel moment, weet Amadeiro uit ervaring. Hij is als sinds 1999 betrokken bij het carnaval in Oeteldonk en was lid van Het Gevolg van de vorige prins.

Het volksfeest is sowieso een emotionele aangelegenheid voor de prins. "Ik heb bij mijn aankomst wel een traantje weg moeten pinken", bekent hij. En ook achter de schermen laat hij af en toe zijn emoties gaan. "Maar dat valt onder het geheim van het Zomerpaleis", zegt hij met een knipoog. In het Zomerpaleis verblijft de prins tijdens carnaval.

De rol van Amadeiro XXVII wordt vertolkt door Jean-Philippe Monod de Froideville. In het dagelijks leven is hij senior vice-president Government& Corporate Affairs bij technologiebedrijf Expedia. Daarvoor was hij onderdeel van het kabinet van Eurocommissaris Neelie Kroes in Brussel.