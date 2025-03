Gesjouw met fietsen voorbij: nieuw veerpontje naar Slot Loevestein

Het eindeloze gesjouw met fietsen op het veerpontje van Woudrichem naar Slot Loevestein is verleden tijd. Hugo, het bootje dat passagiers naar de andere kant van de Afgedamde Maas brengt, wordt namelijk vervangen door een toegankelijker en duurzamer alternatief.

Voormalig veerbaas Philip Vink kreeg in 2019 het heen-en-weer van alle e-bikes die hij aan boord moest tillen. “Die zijn loodzwaar”, vertelde hij eerder aan Omroep Brabant. Omdat hij min of meer bezweek onder het zware gewicht, stopte hij destijds na tien jaar.

De Hugo vervoert momenteel maximaal 18 personen. Als er fietsen mee aan boord moeten, is er plek voor maximaal zes passagiers. Met de nieuwe veerpont verdubbelt de capaciteit naar twaalf fietsers. “Daardoor neemt de wachttijd af”, zegt Geurtsen tevreden. “Fijn, want met Tweede Pinksterdag staat hier altijd een hele rij aan fietsers.”

Stukje historie

Al eeuwenlang vaart de veerpont tussen het vestingstadje en het kasteel. Historici denken dat de pont sinds de bouw van Slot Loevestein, rond 1360, al in gebruik is. Het bracht soldaten heen en weer die gelegerd waren op het kasteel of in Woudrichem. Een groep dronken soldaten sloeg eind 19e eeuw de blinde veerman Bastiaan Pippeling dood, omdat hij weigerde om hen over te zetten.