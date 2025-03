Bizar ongeluk: oudere man vliegt uit de bocht en ramt supermarkt

Een oudere man is dinsdagmiddag met zijn auto tegen de gevel van een supermarkt aan het Monseigneur Nolensplein in Breda gereden. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De ruit van de winkel raakte flink beschadigd. Binnen in de supermarkt stonden de rekken door elkaar.

De oudere bestuurder vloog vermoedelijk uit de bocht. Daarna reed hij tussen twee geparkeerde auto's door met zijn eigen auto, waardoor zijn auto beschadigd raakte. Een van de geparkeerde auto's liep ook schade op.

Vervolgens reed de man over de stoep verder over de straat. Uiteindelijk ramde hij de gevel van de plaatselijke supermarkt. Twee buurtbewoners hebben de man uit de auto geholpen, omdat hij het gaspedaal ingedrukt bleef houden. Daardoor ontstond er veel rook. De man is door ambulancemedewerkers onderzocht en meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De ruit van de supermarkt is flink beschadigd door de botsing. In de supermarkt staan de rekken met snoep scheef en door elkaar heen.

De ruit van de winkel raakte flink beschadigd (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

De rekken in de supermarkt stonden scheef (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

De auto van de man raakte ook beschadigd (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een auto die geparkeerd stond, liep ook schade op (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

De ruit is helemaal kapot en gebogen (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).