Arsenal-fans genieten van Eindhovens gekkenhuis: 'Blij met gastvrijheid'

De fans van Arsenal zijn verrast over de gezelligheid tijdens carnaval in Eindhoven. Dinsdagmiddag waren er al vroeg een paar honderd Engelse supporters in de binnenstad, die de nodige biertjes dronken voor de Champions League-wedstrijd tegen PSV dinsdagavond. "We waren hier maandagavond al, het was een gekkenhuis. En vandaag weer, zonder ook maar één probleem", zegt Londenaar Pete.

Arsenal lootte de laatste twee seizoenen ook al PSV in een Europees toernooi, dus nieuw is de stad niet meer voor de Engelse fans. Groot verschil met vorig jaar is dat het dit keer carnaval is en dat zorgt voor de nodige uitdagingen op veiligheidsgebied. "Samen met de betrokken partijen hebben we een goede risicoanalyse gemaakt", meent Erik Vos, veiligheidsregisseur betaald voetbal bij de gemeente Eindhoven.

"In 2007 ontvingen we Arsenal ook tijdens carnaval, al was dat toen op het Stadhuisplein. De laatste twee jaar zijn er geen incidenten geweest. Er is geen rivaliteit tussen beide supportersgroepen. We hebben de fans van Arsenal van harte welkom geheten in onze stad. Als je iemand vriendelijk uitnodigt, dan verbouwen ze je huiskamer toch niet? Al ben je natuurlijk wel afhankelijk van het gedrag van mensen."

De Arsenal-fans kregen bij het ophalen van hun ticket een muntje voor een gratis biertje in de feesttent op de Markt. Daar is dinsdagmiddag een speciaal programma met carnavalsliedjes, afgewisseld met Engelse nummers. De Federatie Eindhovens Carnaval liet een exclusieve 'Lampegat meets Arsenal'-badge maken om uit te delen bij de tent. Er was alleen wel een probleem: er waren bijna geen Arsenal-fans te bekennen.