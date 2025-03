Van der Poel begint wegseizoen met zege in Samyn Classic

Wielrenner Mathieu van der Poel is zijn wegseizoen begonnen met de zege in de Belgische eendagskoers Samyn Classic. De 30-jarige oud-wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck won na bijna 200 kilometer de sprint in de straten van Dour.

Van der Poel zou eigenlijk volgende week pas aan het seizoen beginnen in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico, waar hij zich wilde voorbereiden op Milaan-Sanremo. Dit weekend nam hij de beslissing om alsnog te starten in de Samyn Classic. "Als het te erg kriebelt, moet je gewoon koersen", verklaarde Van der Poel, die vorige maand voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden werd.

Veel kasseistroken

Van der Poel liet zich meerdere keren zien in de Samyn Classic, die 29 kasseistroken telt tussen Quaregnon en Dour in België. De tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix ging op ruim 66 kilometer van de streep op zoek naar een vluchtgroep, waarna hij het 15 kilometer later nog eens probeerde. Hij werd beide keren teruggehaald door het peloton.

Negen renners met de Nederlander Taco van der Hoorn reden daarna enige tijd op kop, maar met nog 15 kilometer te gaan kwam alles weer samen. Het peloton bleef bij elkaar op de laatste kasseistrook op 3 kilometer van de meet, waarna Van der Poel veruit de sterkste was in de sprint. De Fransen Paul Magnier en Emilien Jeannière werden respectievelijk tweede en derde.

'Voel me sterk'

"Ik voelde me best sterk", zei Van der Poel in een interview na afloop. "Het was niet lastig genoeg om iets te forceren en veel renners keken naar mij. Ik zei op 50 kilometer van de streep al tegen mijn ploeggenoten dat ik mijn benen ging sparen voor de sprint."

Van der Poel reed een keer eerder, in 2021, de Samyn Classic. Toen werd hij 37e.