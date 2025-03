Politie heeft eindelijk genoeg bewijs, straatracer Muis911 opgepakt

Een 33-jarige man is dinsdag aangehouden voor roekeloos rijgedrag in Roosendaal en omgeving. Het gaat om straatracer Muis911, die al jaren filmpjes deelt op sociale media van de bizarre snelheden waarmee hij daar rondrijdt.

In augustus 2024 deelde Muis911 een filmpje waarin hij 140 kilometer per uur reed.

Op de beelden die de aangehouden man al jaren maakt, is bijvoorbeeld te zien dat hij met 140 kilometer per uur door een woonwijk in Roosendaal racet. Het levert volgens de politie levensgevaarlijke taferelen op.

De politie en het Openbaar Ministerie is het rijgedrag van de straatracer al langer een doorn in het oog. De bestuurder komt zelf niet in beeld. Daardoor is het lastig bewijzen dat de snelheid daadwerkelijk is gereden en wie de bestuurder was. De afgelopen tijd heeft de politie daar verder onderzoek naar gedaan. Dat leidde tot zijn aanhouding dinsdag.

Bij de aanhouding werden de auto waarin hij op dat moment reed en zijn Nederlandse en buitenlandse rijbewijzen ingenomen. "Het mag niet zo zijn dat iemand zich zo onaantastbaar en anoniem waant en zo’n gevaar vormt voor medeweggebruikers", schrijft de politie in een persbericht.

Snelwegpiraat

Of het om de snelwegpiraat Muis911 gaat, wil de politie om privacy-redenen niet bevestigen. Het kan bijna niet anders. Muis911 plaatst al jaren filmpjes uit Roosendaal en omgeving. Ook de leeftijd van de verdachte klopt.

Agenten wisten Muis911 drie jaar geleden al te vinden, aan te houden en zijn auto in beslag te nemen. Hij scheurde kort daarvoor met 200 kilometer per uur over de vluchtstrook van de A58, haalde in via de vluchtstrook en zigzagde door het verkeer. De automobilist plaatste filmpjes hiervan op Instagram en YouTube.

130 km door woonwijk

Vorig jaar plaatste de snelheidsduivel een filmpje dat hij met met 130 kilometer per uur door een woonwijk in Bosschenhoofd racet in de gemeente Halderberge. De politie zei toen op de hoogte te zijn van de filmpjes en de bestuurder op te sporen.

Hoogleraar strafrecht Joep Lindeman vertelde vorig jaar aan Omroep Brabant dat Muis911 een straf tot twee jaar cel of een boete van maximaal 25.750 euro riskeert voor roekeloos rijgedrag. "Twee jaar de cel in voor roekeloos rijden, zonder dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden, dat is best een flinke straf", zegt Lindeman.

In deze video zie je de capriolen die MisterMuis911 uithaalde in Bosschenhoofd: