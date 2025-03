Laatste optochten en Arsenal-fans feesten mee: dit was de carnavalsdinsdag

Er zijn dagenlang tranen gelachen, er is onnozel gedaan en over een paar uurtjes zal tenslotte tevreden het licht worden uitgedaan. Kortom: carnaval 2025 zit erop. Dinsdag werden de laatste optochten verreden, in Eindhoven werd het feestje gevierd met supporters van Arsenal, die in de stad waren voor de wedstrijd tegen PSV. We laten je hier zien hoe de laatste carnavalsdag werd gevierd.

Meteen afbreken

In het Moesland (Schaijk) is het traditie om een deel van de wagens, uit de prachtige optocht van maandag, één dag later al af te breken. Dat gebeurt na de zogenoemde Goapmerrege, de ochtend waarop carnavalsvierders nog één keer naar de wagens uit de optocht kunnen kijken.

Laatste optochten

Waar in Schaijk de wagens al worden afgebroken, moest de optocht in onder meer Peejenland (Hoeven) en Zeuvebultelaand (Zevenbergen) nog worden gelopen. Net als de afgelopen dagen, werden de deelnemers en het publiek getrakteerd op een heerlijk lentezonnetje. Dat maakt het kijken naar een optocht toch een stuk leuker.

Genieten tijdens de optocht in Peejenland (foto: Marcel van Dorst/EYE4images).

En ook in de optocht van Zeuvebultelaand was het goed toeven (foto: Marcel van Dorst/EYE4images).

Hoog bezoek voor baby Lucas

Lucas Krol is waarschijnlijk een van de jongste carnavalsvierders van Brabant. Hij is nog maar een paar dagen oud, maar dinsdag kreeg hij al visite van de prins en jeugdprins. Lucas is de 'Jongste Dûrdauwer 2025', een titel voor de baby die het dichtstbij carnavalszondag wordt geboren.

Als het aan moeder Renske ligt, was dit zijn eerste en laatste carnaval thuis. "Volgend jaar gaat Lucas mee op pad met een koptelefoontje op."

Jeugsprins SQM en Schatbewaarder Gijs met Lucas (foto: Renske Krol).

Marjolein is Ereburger van Roeptoetgat

Een mooie eer voor Marjolein Hockers uit Eindhoven: ze is dinsdagmiddag benoemd tot ereburger van Roeptoetgat. Haar creaties worden gedragen in theaters, in de Efteling en zelfs door de stadsprins van Eindhoven. Dat harde werk bleef niet onopgemerkt. Dinsdagmiddag werd Marjolein in het Fijnfisjenie Café uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat.

Marjolein Hockers is uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat (foto: Nicole Melchers).

De fik erin

Carnaval afsluiten gebeurt in ieder dorp en iedere stad weer op een andere manier, in Indegat (Boxtel) steken ze elk jaar een enorme eend in brand. De eend is met carnaval het symbool van het dorp. Niet iedereen is rouwig dat carnaval er nu weer op zit. "'T is een keer klaar hè", zegt een jongen met een brede glimlach.

Carnaval met Arsenal-supporters

Naast feestvierders, waren er dinsdag ook Arsenal-supporters in de binnenstad van Eindhoven. Ze kwamen naar Lampegat voor de wedstrijd van PSV tegen Arsenal.

Ruud ontwerpt voor het laatst een carnavalswagen

Voor Ruud Hoogers (60) uit Hoeven is carnaval 2025 er eentje met een lach, maar vooral ook een traan. Veertig jaar lang ontwierp hij de carnavalswagens voor zijn club BC De Spie. Gigantische wagens, waarmee hij kon pronken in zijn woonplaats Peejenland. Een dorp met een geweldige optochttraditie, waar op dinsdag het publiek van heinde en verre naar toe komt om de wagens te bewonderen. Maar noodgedwongen maakte Ruud dit jaar zijn laatste ontwerp.