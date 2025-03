PSV kansloos afgedroogd in eigen huis: recordnederlaag tegen Arsenal

Een gitzwarte avond voor PSV. De Eindhovenaren zakten volledig door het ijs in de achtste finale van de Champions League. Arsenal was in het Philips Stadion met 7-1 veel en veel te sterk. Een recordnederlaag, nog nooit verloor PSV met zulke grote cijfers in eigen huis. De crisis is compleet in Eindhoven.

Na een halfuur voetballen was het tweeluik tussen de Engelse topclub en PSV al beslist. Arsenal stond in Eindhoven op een 3-0 voorsprong en strafte alle verdedigende fouten van een club in crisis af. De doelpunten kwamen van Jurriën Timber, Ethan Nwaneri en Mikel Merino.

Alleen al over de eerste helft van PSV - Arsenal was een flink boekwerk te maken. Maar zelfs William Shakespeare had geen goed woord kunnen verzinnen over het optreden van de Eindhovenaren. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg, maar na de misser van Ismael Saibari begon een nieuw drama voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

Crisis met een hoofdletter C

Want crisis is het al even in Eindhoven. In de competitie staat PSV acht punten achter op Ajax en ook de bekerfinale werd niet gehaald. Alleen de resultaten in de Champions League waren in 2025 goed. Tot dinsdagavond, want Arsenal was in alle opzichten te sterk.

Noa Lang bracht vanaf de strafschopstip voor rust nog iets van spanning terug, maar een thriller werd PSV - Arsenal nooit. Na de pauze liepen de Engelsen binnen drie minuten uit naar 5-1 via Martin Odegaard en Leandro Trossard.

Gehavend Arsenal

Arsenal scoorde er lustig op los en dat terwijl de Londense formatie door blessures nauwelijks nog aanvallers had. Haar supporters, die dinsdagmiddag carnaval vierden in Lampegat, vroegen zich nog af wie er moesten gaan scoren.

Een kwartier voor tijd werd het zelfs nog erger voor PSV. Odegaard maakte zijn tweede en Arsenals zesde treffer van de avond. 1-6. Riccardo Calafiori zorgde ervoor dat de wedstrijd de geschiedenisboeken in ging. Nog nooit verloor PSV in eigen huis met zulke grote cijfers. Het oude record was voor Wageningen FC dat in 1977 met 6-1 wist te winnen in Eindhoven.