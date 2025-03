Waarom Bosz niet vreest voor zijn ontslag na 'vernederende nederlaag'

Peter Bosz verwacht niet dat hij ontslagen gaat worden bij PSV. De trainer voelt nog voldoende steun van de directie en gelooft in een ommekeer. Dat zegt hij dinsdagavond nadat de Eindhovenaren verloren met 7-1, de grootste thuisnederlaag ooit. "De mensen hier hebben verstand van voetbal, dus ik vrees niet voor mijn baan."

"Of ik bang ben voor mijn baan?", herhaalde Peter Bosz net voor middernacht een volgende vraag over zijn toekomst. "Nee. Er is niemand die zich zorgen hoeft te maken om de steun van de directie", was het antwoord klip en klaar van de PSV-trainer. Ook verwacht Bosz niet dat zijn toekomst zal afhangen van de wedstrijd komende zaterdagavond tegen SC Heerenveen.

De oorzaak van de vragen over zijn toekomst was een recordnederlaag tegen Arsenal. Nog nooit verloor PSV met zulke grote cijfers in het Philips Stadion (7-1). "Dan kan ik ook een negatief record overleggen naast al die positieve records." Daarmee doelde hij op het waanzinnige vorige seizoen.

"Earnest Stewart (technisch directeur, red.) is heel betrokken. We praten veel. Ze zitten er kort op en hebben verstand van voetbal. Dan ben ik niet bang voor mijn baan", vervolgde hij zijn respons op de kritische vragen uit de perszaal.

Dat is ook de reden dat hij nog altijd verwacht dat er snel een ommekeer gaat volgen bij PSV. "Deze jongens hebben laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Dat zijn ze niet verleerd. We zijn anderhalf jaar geleden samen begonnen. Samen waren we succesvol en samen zitten we nu in een situatie dat het niet goed gaat. Ik ga ze nu niet de schuld geven."

De trainer vond dan ook niet dat zijn spelers hem in de steek hebben gelaten. "Maar dit is wel een klap. Dit is vernederend, pijnlijk en verrassend. We hebben een pak slaag gekregen van een hele goede ploeg. Maar ik ben ervan overtuigd dat we onze rug gaan rechten", besluit Bosz.