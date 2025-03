Nieuwe doelen voor PSV na dramatische avond: 'Vertrouwen in tweede plek'

Na de 1-7 nederlaag dinsdagavond tegen Arsenal kan PSV de kwartfinale van de Champions League vergeten. En dat in een week waarin de Eindhovenaren al uit het bekertoernooi vlogen en ook het kampioenschap uit het hoofd kunnen zetten. De tweede plek en een ticket voor de Champions League is nu het nieuwste doel. Luuk de Jong: “Als we deze reeks kunnen omdraaien, heb ik er vertrouwen in dat we zeker de tweede plek kunnen pakken.”

De recordnederlaag tegen de Engelse topclub kwam keihard aan bij PSV. “Je kunt zo’n wedstrijd verliezen, maar deze nederlaag kan echt niet. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo dik heb verloren. Het voelt als een hele grote tik die pijn doet. Arsenal was vele malen te goed voor ons, deze ploeg kwam voor ons op het verkeerde moment”, zei De Jong na de afstraffing in Eindhoven.

De aanvoerder weet dat het vertrouwen ver te zoeken is bij zijn ploeg. “We zitten in een fase dat alles tegenzit. Natuurlijk lijkt het zo dat iedereen in de put zit. Ik heb wel het gevoel dat iedereen keihard wil blijven werken, dat is het begin van alles.”

Ondanks het verschil van acht punten met koploper Ajax blijft er een klein beetje hoop om toch nog mee te doen om de titel. “Er kunnen gekke dingen gebeuren in het voetbal. Ik verwacht niet dat het gebeurt, maar je weet het nooit. Wij moeten weer zorgen dat we wedstrijden gaan winnen. Ik heb er vertrouwen in dat we hieruit gaan komen, we hebben genoeg kwaliteiten. Door te strijden denk ik dat we tot het einde van het seizoen mee kunnen doen om de tweede plek."

Een coachende Luuk de Jong. (Foto: Stefan Koops / EYE4images)

Voor De Jong ligt er binnen de spelersgroep op mentaal gebied een belangrijke rol. “Ik heb al heel veel meegemaakt in mijn carrière. Als voetballer heb je ups en downs. Iedere wedstrijd zie ik als een nieuwe kans. Dat gevoel probeer ik over te brengen op de jongens. We moeten onze kop omhoog houden en in de spiegel kijken wat we beter kunnen doen om het team te helpen.”

Wie zich ook schaamde voor de machteloze vertoning was Jerdy Schouten. De middenvelder zakte net als veel van zijn teamgenoten door de ondergrens. "De start was nog goed, maar de goals vielen daarna veel te makkelijk. We stonden niet goed op het veld, waardoor Arsenal de vrije man makkelijk vond. Geen moment kwamen we meer in ons spel. Wat we hiervan moeten leren, vind ik nu lastig om te bepalen. Het was een schandalige avond.”