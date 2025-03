Twee zwaargewonden bij ernstig ongeluk, N612 helemaal dicht

Twee auto’s zijn woensdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de N612 bij Lierop. Er zijn twee zwaargewonden gevallen. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Er zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Er is ook een traumahelikopter geland.

De weg is in beide richtingen dicht. "De afhandeling van het ongeval zal nog enige tijd in beslag nemen", melden de hulpdiensten.

De politie doet onderzoek op de plek van het ongeval. De precieze aanleiding van het ongeval is nog onduidelijk.