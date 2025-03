Vrouw overleden bij ernstig ongeluk, N612 urenlang dicht

Bij een frontale botsing tussen twee auto’s is woensdagmorgen een 50-jarige vrouw om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend iets na halfzeven op de N612 bij Lierop. Ook een tweede slachtoffer raakte ernstig gewond. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Voor de vrouw kwam de hulp te laat. De weg tussen Someren en Helmond was na het ongeluk urenlang dicht.

Er kwamen meerdere hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Ook landde een traumahelikopter.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink

De weg tussen Someren en Helmond was een groot deel van de ochtend in beide richtingen afgesloten. "De afhandeling van het ongeval zal nog enige tijd in beslag nemen", meldden de hulpdiensten woensdagochtend vroeg. Iets voor 11 uur werd de weg weer vrijgegeven. De politie heeft onderzoek gedaan op de plek van het ongeval. De precieze aanleiding van het ongeluk is nog onduidelijk.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.