Kijk hoe schattig: 23 kersverse Oeteldonkertjes geboren in het ziekenhuis

Niet iedereen in Oeteldonk vierde de afgelopen dagen carnaval. In de kraamkamers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werd de afgelopen dagen gewoon doorgewerkt. En met een prachtig resultaat! In het ziekenhuis werden tijdens het feest der feesten 23 carnavalsbaby's geboren.

De allerkleinste Oeteldonkertjes kregen in het ziekenhuis allemaal een gebreid Oeteldonk-mutsje op. Ook kregen ze hun allereerste Oeteldonk-embleem. "Een mooie herinnering aan hun bijzondere start", schrijft het ziekenhuis. Ook de medewerkers van de couveuse-afdeling werden niet vergeten. Zij werden verrast met een vrolijke broche voor op hun jasje. "Dit alles was mogelijk dankzij een hartverwarmende inzamelactie van statiegeld op de afdeling", schrijft het Jeroen Bosch.

