Kater bij supporters na blamage PSV: zo ga je ermee om

PSV-supporters zijn woensdagochtend met een flinke kater wakker geworden. En dat niet alleen vanwege carnaval. De Eindhovense club verloor dinsdagavond met maar liefst 7-1 van het Engelse Arsenal, een historisch grote nederlaag. En de resultaten van PSV zijn al langer slecht. Zo verloren de Eindhovenaren afgelopen week twee keer van Go Ahead Eagles, waardoor ze zijn uitgeschakeld in het bekertoernooi en de achterstand op koploper Ajax in de Eredivisie is opgelopen tot acht punten. Hoe ga je als supporter om met al die teleurstellingen?

En ook de Eindhovense mindfulness-expert Patty van Rooij heeft een advies voor alle verslagen fans: "Blijf geloven in de kundigheid van je club, ook in moeilijke tijden als deze." Het leven gaat volgens haar in golven van ups en downs. "We kunnen de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen. Dat geldt ook voor voetbalfans", vindt Van Rooij.

Nou, volgens sportpsycholoog Stéphanie Kuiper doe je dat door te accepteren wat je niet kunt veranderen. "Je hebt als supporter nou eenmaal niet in de hand hoe je club speelt. Blijf daarom rustig en accepteer het." Misschien is het op een moment als dit ook slim om even uit de voetbalomgeving te stappen als fan, adviseert ze. "Ga wat anders doen, omring je met een andere groep mensen en spendeer tijd met je gezin of vrienden. Waar stoppen zij tijd in en waar halen zij energie uit?"

Ondanks de goedbedoelde adviezen is bij PSV inmiddels de crisisvlag gehesen, meent Rob Bogaarts, voorzitter van Supportersvereniging PSV. "Maar we moeten voorkomen dat er paniek ontstaat. Er is gelukkig geen boosheid zoals ik die in het verleden wel heb meegemaakt. Toen is weleens de spelersbus stilgezet, maar we weten dat dat geen nut heeft. Wel merk ik natuurlijk de teleurstelling bij fans op sociale media."

Ook Frits Bovers is erg teleurgesteld. Hij is voorzitter van PSV Fans United, een andere supportersvereniging. "Ik vind het klote en ik heb er ook slecht van geslapen", zegt hij. "Dit is natuurlijk een zware blamage en geen incident meer te noemen. Sinds de winterstop gaat het al slecht met PSV. Tegen Juventus en Rode Ster Belgrado ging het wel weer even goed, maar nu is het echt drie keer niks."