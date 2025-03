Toptalent (15) met goede springbenen heeft ander leven dan leeftijdsgenoten

Ze is pas 15 jaar, maar Elizya Kavak zet enorme stappen als turnster. De Bossche komt vrijdag als senior in actie bij de International Gymnix, een grote internationaal turnwedstrijd in het Canadese Montréal. “Ik keek vroeger op tegen de meiden van TeamNL, nu mag ik zelf met ze mee.”

Als kind was Elizya heel beweeglijk. Ze deed aan meerdere sporten, zoals voetbal, judo, hockey en tennis. Maar toen ze een jaar of 7 was, ging ze met een vriendin mee naar de turnhal en was ze verkocht. “In het begin was het vooral spelen bij mijn club in Eindhoven. Al snel ging ik naar Flik-Flak in Den Bosch. Toen duidelijk werd dat ik talent had, werd het steeds serieuzer. De Olympische Spelen waren altijd mijn doel, alleen had ik de eerste jaren niet door dat ik dat wellicht ooit echt zou kunnen halen.” Vooral het laatste jaar gaat het heel hard met de loopbaan van Elizya. De Brabantse zat bij Jong Oranje, werd Nederlands kampioen allround en op het onderdeel balk bij de junioren en 1 januari 2025 zette ze de stap naar de senioren. Daar zit de pas 15-jarige scholiere in het instroomteam van Nederland, dat bestaat uit een aantal toptalenten die mogelijk kans maken op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

“Met het team doe ik vanaf vrijdag mee aan een internationale wedstrijd in Canada. Onder andere Eythora Thorsdottir gaat mee, een topturnster waar ik vroeg heel erg fan van was. Ook de andere turnsters van het Nederlands team vond ik geweldig om naar te kijken op televisie. Nu kom ik ze soms zelf tegen bij wedstrijden.”

"Hoop zo snel mogelijk op de grote toernooien te staan."

De komende jaren hoopt ze via het instroomteam de stap te zetten naar het kernteam met de allerbeste turnsters van Nederland. “Iedereen heeft zijn of haar eigen groei, maar ik hoop zo snel mogelijk op de grote toernooien zoals een EK of WK te staan. Nu ik steeds hoger kom, ben ik nog gemotiveerder om keihard te werken voor mijn doelen.”

Een geconcentreerde Elizya Kavak. (Foto: Sevda Deniz)

Bij haar club in Den Bosch traint ze acht keer per week. Dat betekent dat ze op haar topsportschool een flexibel schoolprogramma heeft. “Ik ben een sporter die iedere training alles geeft. Dat eis ik van mezelf. De ene training wel, de andere keer wat minder inzet past echt niet bij mij. Dat ik door de sport een ander leven heb dan veel leeftijdsgenoten, heb ik er voor over. Maar tijd voor mijn vriendinnen maak ik wel hoor.”

"Ik heb het sportieve geërfd van mijn ouders."

Wat haar zo goed maakt is niet alleen haar instelling. “Ik heb goede springbenen en ben krachtig. Naast mijn talent heb ik het sportieve van mijn ouders geërfd. Zo heeft mijn vader gevoetbald. Ook zit het mentaal wel goed bij me. Natuurlijk heb ik ook weleens te maken gehad met tegenslagen, maar binnen het team kan ik dat goed bespreken.”