Het was drukker deze carnaval in de grote steden, maar goed te behappen

In de grote Brabantse carnavalssteden was het de afgelopen dagen drukker met feestvierders dan voorgaande jaren, zo melden de gemeenten. Toch was de situatie volgens hen goed te behappen. Ook de grote ziekenhuizen melden dat ze de carnavalsdrukte goed hebben kunnen verwerken.

Ook in Den Bosch (Oeteldonk) zijn de festiviteiten volgens een woordvoerder goed verlopen. Ook hier was het 'heel druk', met op vrijdag 90.000 bezoekers, op zaterdag 120.000 en op zondag 100.000. Net als vorig jaar werden meerdere gebieden afgesloten toen het te druk werd.

"Bij de optocht stond het soms drie rijen dik", zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg (Kruikenstad). Via sociale media riep Tilburg zaterdag aan het begin van de avond mensen op niet meer naar de stad te komen, omdat het er te druk was. Feestvierders werd gevraagd op een andere dag te komen. Volgens de woordvoerder was het inderdaad erg druk, maar is carnaval 'sfeervol en gemoedelijk' verlopen.

Breda (Kielegat) zegt dat ze op tijd maatregelen heeft kunnen nemen om het publiek te spreiden over de stad. Daardoor is het ondanks de drukte steeds veilig geweest voor de feestvierders, zegt een woordvoerder. "Wat dat betreft kijken we zeer tevreden terug op het carnaval 2025."

Ziekenhuizen

Ook veel ziekenhuizen in Brabant blikken overwegend tevreden terug op carnaval. Volgens het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg was het druk, vooral op zondag. Het ziekenhuis ontving 104 'carnavalgerelateerde' patiënten. Het kreeg niet te maken met agressie richting medewerkers.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zegt dat drukte op de afdeling spoedeisende hulp 'gelukkig meeviel'. "Onze medewerkers hebben hard gewerkt, maar hebben de situatie niet als uitzonderlijk druk ervaren", geeft een woordvoerder aan. Bij alle patiënten die zich in het ziekenhuis in Den Bosch meldden, was er alcohol in het spel. Het ziekenhuis heeft tijdens carnaval één keer een melding gemaakt van agressief gedrag. "Die persoon spuugde iemand in het gezicht", zegt de woordvoerder.

Het Amphia Ziekenhuis zegt dat de diensten tijdens carnaval 'druk waren': "Maar gelukkig met weinig agressie." Ook volgens het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven was het druk, maar was er geen sprake van agressie richting zorgpersoneel.

Het Catharina Ziekenhuis heeft geen exacte tellingen gedaan, maar stelt 'dat de carnavalsavonden voor de Spoedeisende Hulp ietsje drukker waren dan reguliere uitgaansavonden'.

Carnavalsverenigingen

Carnavalsverenigingen in Brabant kijken tevreden terug op het feest der feesten. Door het zonnige weer van de afgelopen dagen waren er misschien nog meer mensen op de been dan normaal, denkt de Brabantse Carnavals Federatie (BCF).

Voorzitter Ad Koopmans van de BCF legt een link tussen het weer en de drukte, maar hij ziet ook een andere reden voor de populariteit van carnaval. "De wereld is onrustig en dan kan carnaval een beetje houvast en ontspanning bieden. We zien de laatste jaren dat er meer behoefte is aan het vieren van carnaval."