Sluis bij Lith nog weken dicht na aanvaring met schip

De sluis bij Lith blijft nog zeker weken gesloten voor zwaarder scheepvaartverkeer. Dat heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt. Woensdag is de sluisdeur weggehaald. Die raakte twee weken geleden beschadigd nadat die werd geramd door een schip.

"De beschadigde sluisdeur, die maar liefst 45 ton weegt, gaat naar een bedrijf in Moerdijk. Daar wordt onderzocht of de schade nog hersteld kan worden, of dat de deur compleet vervangen moet worden", zegt Bart Faber van Rijkswaterstaat. Dat kan nog weken gaan duren. Tot die tijd moeten schepen een flinke omweg maken, via het Maas-Waal kanaal bij Nijmegen, om hun bestemming te bereiken.

"In de bovenkant van de sluisdeur zit een flinke deuk, duikers hebben onder water nog geen goed beeld gekregen van de schade. Daarom is de deur er nu uitgehaald en wordt die naar een specialistisch bedrijf gebracht voor nader onderzoek", aldus Faber.

De komende weken kunnen alleen kleinere schepen via een andere sluis bij Lith verder varen. Voor de binnenvaart zit er niks anders op dan een flinke omweg te maken.

Volgens Rijkswaterstaat komt het niet heel vaak voor dat een schip en sluisdeur raakt en beschadigd. "Maar als het gebeurt dan is het wel heel vervelend. Op de snelweg is een file na een ongeluk meestal redelijk snel opgelost. Op het water is het een ander verhaal, met heel ander en zwaarder materiaal. Dat is niet even heel snel geklaard", aldus Bart Faber.

De schipper raakte bij het ongeluk niet gewond en hij vervoerde geen lading.