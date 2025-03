Necmi raakte bijna alles kwijt nadat huurder stiekem hennepkwekerij begon

Necmi Savranoglu was naar eigen zeggen 'te goed van vertrouwen'. De eigenaar van natuursteenbedrijf Marmolux in Valkenswaard zag zijn levenswerk in november 2024 vrijwel verdampen toen in zijn pand een hennepkwekerij werd ontdekt. Buiten zijn schuld om. Toch sloot de gemeente het bedrijf. Totdat de rechter dat besluit begin maart terugdraaide. Maar toen was het leed al geschied voor Savranoglu. "Ik ben vrijwel alles kwijtgeraakt."

Necmi Savranoglu, eigenaar van Marmolux, raakt nog steeds geëmotioneerd door alles wat hem is overkomen. "We hadden helemaal niks te maken met die hennepkwekerij en zijn door de huurder bedrogen. De gevolgen zijn rampzalig. We hadden als bedrijf een kleine buffer opgebouwd en die is nu helemaal verdampt. Ik heb niks meer." Hij gaat proberen een regeling te treffen met de bank en de Belastingdienst. Maar de ellende reikt verder dan alleen geld. Ook het herstellen van zijn relaties gaat moeizaam. "Ik ben niet alleen door zakelijke contacten aan de kant gezet. Ook familieleden ben ik kwijtgeraakt. Ik heb altijd keihard gewerkt en een mooi bedrijf opgebouwd. Mijn grootste fout is dat ik iedereen altijd heb geloofd."

"Ik heb als hartpatiënt drie dagen vastgezeten terwijl ik van niks wist."

"Tegenwoordig weet je het niet. Liegen lijkt wel een gewoonte te worden. De huurder heeft ons erin geluisd. Hij heeft zich netjes voorgesteld en kwam keurig al zijn verplichtingen na. We hadden geen achterdocht. Ja, de rechter had gelijk als het gaat om toezicht houden. Dat hebben we niet goed gedaan, maar we hadden ook geen enkele achterdocht."

"De huurder heeft aan de politie schuld bekend. Ze hebben hem zeven uur vastgehouden voor verhoor. Ikzelf heb drie dagen in de cel gezet, terwijl ik van niks wist. Dat vastzitten viel me zwaar als hartpatiënt. Ik ben wel netjes behandeld, maar het is toch zwaar."

"Ik ben een man van de regels."

"Weet je, ik hou niet van risico's. Ik ben een man van de regels. Ik heb de oud-hoofdcommissaris van de politie in Eindhoven als klant. Ik lever aan chirurgen en directeuren hier in de buurt. Dat alles ga je toch niet op het spel zetten voor een hennepkwekerij?"

Lees ook Hennepkwekerij opgerold, maar natuursteenbedrijf mag weer open

Naar de gemeente Valkenswaard koestert hij geen wrok. "Ze hebben uit coulance de werkplaats opengehouden zodat ik toch mondjesmaat kon werken. Maar ik kon niet uitleveren aan klanten, want al het materiaal stond in het magazijn en dat was op last van de gemeente gesloten. Het heeft een of twee weken gescheeld en het bedrijf was failliet gegaan. Terwijl we toch geen kleine speler zijn in de natuursteenhandel. We importeren natuursteen uit Turkije, bewerken het in Valkenswaard en exporteren dan wereldwijd. Van Australië, India tot Canada."

"Ik ben telefonisch bedreigd en afgeperst door wildvreemden."

"Toen dit verhaal verscheen bij Omroep Brabant, hebben mensen het vertaald in het Turks en naar mijn familie in Turkije gestuurd om me zwart te maken. Toen ik er was, hebben neven en nichten me aan de kant gezet. Ze wilden niets met me te maken hebben." En de publicatie in de media heeft nog andere vervelende dingen opgeleverd. "Zo ben ik telefonisch bedreigd en afgeperst door wildvreemden die dachten dat ik over veel geld beschikte. Ook al heb je helemaal niks te maken met een hennepkwekerij, je wordt door je omgeving er keihard op afgerekend."

"Ik ben na de inval nog uitgenodigd voor een barbecue bij de burgemeester."