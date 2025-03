Ligfietser zwaargewond naar ziekenhuis na heftig ongeluk

Een ligfietser is aan het einde van de middag ernstig gewond geraakt na een botsing met een auto op de kruising van de Molenstraat en Abcovenseweg in Goirle. De bestuurder zat bekneld in de gestroomlijnde ligfiets en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Behalve de traumahelikopter en brandweer kwamen er politieauto's en ambulances op de ernstige aanrijding af. De Abcovenseweg is volledig afgezet door de botsing. Een deel van de Molenstraat is ook afgesloten. Een velomobiel is volgens de verkeerswet een fiets. Deze had twee wielen aan de voorkant en een aan de achterkant. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren.

De velomobiel moest worden opengeknipt om de fietser te bevrijden (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Het ging mis op de kruising van de Molenstraat en Abcovenseweg in Goirle (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).