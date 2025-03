A4 uren dicht na ongeluk met twee vrachtwagens, ravage op de weg groot

De A4 tussen de Belgische grens en Woensdrecht was woensdagavond uren dicht door een ongeluk met twee vrachtwagens bij knooppunt Markiezaat. Rijkswaterstaat was uren bezig met het bergen van de vrachtwagens.

Hoe het met de vrachtwagenchauffeurs gaat, is niet bekend. De ravage op de weg was groot. De vrachtwagens blokkeerden de hele weg. Beide rijstroken waren tot woensdagavond laat dicht.

Verkeer vanuit België dat naar Tilburg of Eindhoven moest, kon omrijden via de A16, A59 of A27 in de richting van Rotterdam of Waalwijk.