Cathelijn Peeters won olympisch goud en zocht daarna naar nieuwe motivatie

De wereld van atleet Cathelijn Peeters stond afgelopen zomer volledig op z'n kop. Ze werd op 3 augustus voor het eerst in haar leven olympisch kampioen en pakte later in Parijs ook nog een zilveren medaille. Vrij snel daarna kwam haar seizoen ten einde en was het zoeken naar nieuwe motivatie. Die vond de specialist op de 400 meter en de 400 meter horden pas vrij laat, maar dit weekend moet een nieuwe hoogtepunt volgen op het EK Indoor Atletiek in eigen land.

Het is het gevolg van het feit dat Peeters op 3 augustus vrij onverwacht olympisch kampioen werd. Door haar rol in de halve finale op de gemengde estafette (4x400 meter) - waarin ze liep als slotloper in plaats van Femke Bol die rust kreeg - mocht ze een dag later meedelen in de feestvreugde toen haar teamgenoten goud pakte in de finale. Later pakte ze ook zilver op de estafette (4x400 meter) bij de vrouwen. Daarna volgden huldigingen en merkte Peeters al snel dat het pijpje leeg was.

Cathelijn Peeters kan naar eigen zeggen nog wel over straat, maar moet vanaf deze zomer toch wat vaker stoppen voor een praatje. "In mijn woonplaats Den Bosch word ik wel eens aangesproken van 'hey jij bent toch olympisch kampioen'. Dat is natuurlijk heel leuk. Zelfs in het vliegtuig ben ik een keer herkend door mijn buurman."

Maar na 5,5 week was de conclusie dat ze eigenlijk nog steeds geen zin had om de hardloopschoenen aan te trekken. "Ik ben toen weer begonnen, maar in november merkte ik pas weer dat de volledige motivatie terug was. Ik moest gewoon accepteren dat niet elke training goed ging en dat ik niet in vorm was."

"Na de Olympische Spelen zouden we nog even doorgaan met wat wedstrijden. Maar dat ging echt voor geen meter. Ik was mentaal gewoon op. We besloten dat ik op vakantie moest gaan en weer zou gaan trainen als ik zin had."

Het EK Indoor Atletiek indoor wordt van 6 tot en met 9 maart gehouden in Apeldoorn. Het is na 1973 en 1983 de derde keer dat het prestigieuze toernooi in Nederland wordt gehouden. Cathelijn Peeters zou donderdagavond voor het eerst in actie kunnen komen op de gemengde estafette, maar de verwachting is dat ze vrijdag op de individuele 400 meter voor het eerst op de baan verschijnt.

Die vorm is er nu wel - eind februari liep Peeters tijdens het NK nog een persoonlijk record op de 400 meter - en nu wil ze vlammen op het EK Indoor Atletiek in eigen land. Een toernooi dat pas twee keer eerder in Nederland werd gehouden. "Op de estafette willen we vooral de EK-titel verdedigen", zegt de atleet van atletiekvereniging Prins Hendrik in Vught. "En individueel hoop ik een volgende stap te zetten. Ik wil in die finale komen. Iets wat in Parijs niet lukte."

En dan gaat daarna de focus weer op het buitenseizoen. Met alvast een schuin oog op de Olympische Spelen over vier jaar? "Dat is wel heel ver vooruitkijken", vindt Peeters. "Drie jaar geleden was ik nog niet eens topsporter. Zolang ik vooruit blijf gaan, vind ik het leuk. Maar ik durf nog niet te zeggen hoe dat over vier jaar is."