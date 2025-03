Drugsgebruiker (18) rijdt toeterend door buurt en wordt gepakt

Een 18-jarige automobilist is woensdagavond aangehouden, omdat hij toeterend door een woonwijk in Oss reed. Hij had net twee weken zijn rijbewijs en testte positief op het gebruik van cannabis.

De man reed toeterend op de Schalkskampweg toen agenten hem controleerden. Dat meldt de Verkeerspolitie Oost-Brabant.