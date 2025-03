Opnieuw pakt Eveline Saalberg goud op EK Indoor atletiek

Eveline Saalberg is opnieuw Europees kampioen geworden bij de EK Indoor atletiek. Bij het EK in eigen land was de atlete uit Vessem donderdagavond in Apeldoorn onderdeel van de gemengde estafette op de 4x400 meter. Samen met Femke Bol, Nick Smidt en Tony van Diepen liep ze de snelste tijd.

Het was nog even afwachten of de atlete uit Vessem tijdens het toernooi in eigen land in actie zou komen. Individueel had ze zich niet gekwalificeerd en bij de estafettes werd pas een uur voor de wedstrijd de selectie bekend. "Dat vind ik wel erg spannend", liet ze vorige week tijdens het persmoment voor het EK weten. Op voorhand leek het erop dat Saalberg alleen maar de 4x400 meter bij de vrouwen zou gaan lopen. Daar kan ze aanstaande zondag samen met haar teamgenoten de Europese titel verdedigen. Maar mede door de afwezigheid van Lieke Klaver kwam ook de gemengde estafette om de hoek kijken.

Lees ook Eveline kreeg de wil om te winnen van haar ouders

Op die afstand sleepte ze donderdagavond de allereerste Europese titel ooit op dat onderdeel binnen. Het onderdeel is voor het eerst toegevoegd aan het EK indoor. De titel is een hele fijne opsteker voor Saalberg die flink baalde dat ze individueel niet mee mocht doen aan het EK in eigen land.

"Ik heb individueel de limiet wel gelopen, maar er zijn zoveel goede 400 meter lopers in Nederland. Het is dan voor nu logisch dat ik buiten de boot val op de individuele nummers."

Het EK Indoor Atletiek Het EK Indoor Atletiek indoor wordt van 6 tot en met 9 maart gehouden in Apeldoorn. Het is na 1973 en 1983 de derde keer dat het prestigieuze toernooi in Nederland wordt gehouden.

Maar dat moet op termijn wel gaan veranderen en daarom is Saalberg begonnen met een andere manier van trainen. Na de Olympische Spelen van afgelopen zomer waarop ze met de estafetteploeg nog een zilveren medaille won is ze met haar coach Laurent Meuwly meer gaan focussen op de lange afstanden. "Ik loop nu veel vaker een 800 meter. Ik ben de laatste jaren beter geworden in het sprinten, maar mijn kracht moet eigenlijk mijn uithoudingsvermogen zijn. Maar mijn laatste stuk op de 400 meter werd steeds minder.

"Die 4x400 meter ga ik niet loslaten."

En dus liep ze de laatste weken acht races in vier weken tijd. "Dat is mij nog nooit gelukt, dus de trainingen werken echt goed. Het is sowieso zijn om een nieuwe uitdaging te hebben." Gaat de binnenkort dan niet de volledige focus op de 800 meter? "Nee dat verwacht ik niet. Daarvoor vind ik de estafette te leuk en die is er niet op de 800 meter. Die 4x400 meter ga ik niet loslaten."