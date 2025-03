Voor een prikkie een uniek voetbalclubsouvenir bemachtigen: dit is je kans

Altijd al gedroomd van een setje luxe businessseats of een manshoge wanddecoratie 'Welkom Bij Helmond Sport'? Voor in je mancave misschien? Dan is dit het moment om je slag te slaan. Tot zeven uur vanavond kun je voor een prikkie op een online veilingsite deze en andere bijzondere clubsouvenirs aanschaffen.

Lav Lukac Geschreven door

Helmond Sport heeft zijn geliefde stadion De Braak sinds vorige week achter zich gelaten. De voetbalclub is verhuisd naar het gloednieuwe stadion 'GS Staalwerken', een paar minuten verderop. Deze week zijn medewerkers volop met de verhuizing bezig en met verhuizen kom je natuurlijk ook altijd spullen tegen die weg moeten. Een deel van de oude inboedel van de Helmondse club gaat de deur uit. De voetbalclub veilt in samenwerking met veilingsite VNM spullen die over zijn na het verlaten van het oude stadion. "We hopen iets moois op te halen voor de club", zegt supporter Nick van Mierlo. Hij heeft zijn eigen veilingwebsite. Naast complete keukens, spullen voor in huis en gadgets veilt hij nu ook spullen van zijn favoriete club. Van Mierlo komt al vijftien jaar bij Helmond Sport en hij wilde zijn cluppie graag helpen. "Ik ben zelf op de club afgestapt en ze vonden het een leuk initiatief. Het staat allemaal voor een relatief lage prijs online, dus ik verwacht wel dat alles weggaat." Als je interesse hebt in een van de oude spullen van Helmond Sport, kun je hier een bod doen. Bieden kan tot ongeveer zeven uur vanavond. Heb je bijvoorbeeld altijd al 'business' clubstoelen thuis willen hebben? Dat kan, de startprijs is 45 euro. En voor dat geld kun je maar liefst 75 stuks komen ophalen.

Een rij stoelen van De Braak te koop (foto: VNM Auctions).

Ook per vier te verkrijgen (foto: VNM Auctions).

Of heb je ze liever in het zwart?

Zwarte business clubstoelen (foto: VNM Auctions).

En het meest populaire item op de site is een ontvangstbalie. Rond elf uur donderdagmorgen is er al elf keer op geboden. Je moet er meer dan 150 euro voor bieden.

(foto: VNM Auctions).

Een kapstok is ook op te halen en rond elf uur was het bod nog maar een tientje. Aan de kapstok kunnen trouwens liefst 260 jassen gehangen worden.

De mega kapstok (foto: VNM Auctions).

Ook een partij wanddecoratie van Helmond Sport wordt geveild op de site.

(foto: VNM Auctions).

(foto: VNM Auctions).

En zelfs een heel kleedhok kun je online kopen. Je moet daarvoor wel meer dan 300 euro neertellen.

Het kleedhok/keet (foto: VNM Auctions).

Zo ziet het er van binnen uit (foto: VNM Auctions).

Alle spullen kunnen zaterdag worden opgehaald bij Sportpark de Braak. De Helmonders spelen vrijdag de eerste wedstrijd in hun nieuwe stadion tegen MVV Maastricht. Het oude stadion gaat tegen de vlakte. Vorige week maandag speelden de Helmonders hun laatste wedstrijd op die plek, maar het afscheid ging niet zoals gepland. Na de afloop van de wedstrijd pakten twee symbolische momenten namelijk verkeerd uit. Het uitsnijden van het logo in het kunstgras ging moeizamer dan verwacht en uiteindelijk was het te zwaar om op te tillen. Daarna renden bij het doven van de lichtmasten honderden supporters het veld op, waarbij een klein groepje alvast startte met de sloop van het stadion. Zo sneuvelde er onder meer een doel. Na een tijdje liep iedereen op aandringen van de beveiligers het veld af, sommigen met een 'Helmond Sport-souvenir' in de hand. Hier zie je dat het uitsnijden van het logo toch wat moeilijker bleek dan gedacht: