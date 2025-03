Deze groenteboer en bioscoop spelen slim in op behoeftes van expats

De Brainport-regio verandert in hoog tempo. Waar het vroeger vooral Brabants en bourgondisch was, wonen en werken er nu steeds meer mensen uit het buitenland. Lokale ondernemers vragen zich af: moeten wij daarin mee?

Bridget Spoor Geschreven door

Een lokale groenteboer, bioscoop en een sportschool besloten van wel. Ze pasten hun aanbod aan en dat blijkt een goede zet. "Momenteel is vijftien tot twintig procent van onze leden internationaal en dat blijft toenemen", zegt sportschoolhouder Laura Labee. In de sportstudio kun je in groepsverband sporten. "Wij bieden een training die een combinatie is van kracht en cardio", legt Laura uit. Ze begon in Veldhoven, kort daarna volgden Eindhoven en Tilburg. "We hadden in Veldhoven veel expats verwacht door de aanwezigheid van ASML daar. Maar uiteindelijk zagen we er in Eindhoven veel meer. Daarom hebben we ook lessen in het Engels. Onze website en de app zijn tweetalig."

Laura Labee (foto: Switch The Gym).

Bij Switch The Gym betaal je normaal gesproken met automatische incasso. "Nederlanders zijn daar helemaal aan gewend. Maar dat gold niet voor onze buitenlandse klanten, merkten wij. We leggen dan uit hoe dit werkt en dat het veilig is. Maar als iemand in eerste instantie alleen een buitenlandse bankrekening heeft, dan kun je niet op die manier incasseren. Daarvoor moesten we dus aanpassingen maken. Iets waar je vooraf niet bij stilstaat."

Labee ziet nog wel verschillen tussen de Nederlandse sporters en buitenlanders. "Ik zie bij expats regelmatig dat ze samen met hun partner komen sporten. Maar daarna vertrekken ze vaak meteen weer. De Nederlandse sporters kletsen regelmatig nog wat met elkaar of gaan bij elkaar langs op een verjaardag."

"Die Braziliaanse hoek heeft ook een sociale functie gekregen."

Ook groenteboer Hans van Rooij van De Vershoek besloot het anders aan te pakken. Hij breidde zijn assortiment uit met Braziliaanse producten en dat levert hem nu veel nieuwe klandizie op. Ook is zijn winkel ook een soort ontmoetingsplek geworden voor Zuid-Amerikanen. "Mijn vriendin komt uit Brazilië en zag hoe weinig van haar favoriete producten hier betaalbaar waren, maar ze kende ook veel mensen die deze producten misten", zegt Van Rooij.

Groenteboer Hans (foto: Bridget Spoor).

"Je merkt aan de klanten die voor de Braziliaanse spullen komen dat zo’n fles guarana (frisdrank) of pak farofa (een bijgerecht van cassave- of maismeel) echt als een stukje 'thuis voelt'. En ze ontmoeten elkaar hier, die Braziliaanse hoek heeft ook een sociale functie gekregen."

"Ik merkte dat veel internationals een plek misten waar ze zich thuis voelden."

Bioscoop LAB-1, gevestigd in het pand van de vroegere Eurocinema Eindhoven, heeft een underground retrogevoel als je binnenkomt. "Bij de start van de LAB-1 – nu zo’n zes jaar geleden - merkte ik dat veel internationals een plek misten waar ze zich thuis voelden en mensen konden ontmoeten", herinnert eigenaar Chris de Zeeuw zich. "Dat vond ik jammer en daar wilde ik graag wat aan doen." Je vindt bij LAB-1 niet alleen films met Engelse ondertiteling, maar ook meet-ups en comedy events in verschillende talen. "We werken samen met lokale gemeenschappen. Die komen dan bijvoorbeeld met een suggestie voor een Indiase comedian of een Tsjechische film", vertelt marketingmanager Aldona Kopkiewicz. De bioscoop organiseert nu elke eerste vrijdag van de maand een speciale avond waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een soort meet-up, voor wie nieuwe contacten wil leggen in de stad. "In het begin is het misschien even spannend, maar je zit er met hetzelfde doel", zegt Kopkiewicz. Als je houdt van oude videogames, films en een vintage interieur voel je je direct thuis bij de bioscoop. En dat thuisgevoel wil eigenaar Chris de Zeeuw ook graag aan alle Eindhovenaren geven, ongeacht waar ze vandaan komen. "Meer dan helft van ons publiek is internationaal en dat geldt ook voor ons team."