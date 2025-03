Geld verdienen met bekers rapen tijdens carnaval: '160 euro in een uurtje'

Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze winst hebben gemaakt tijdens carnaval, maar de 22-jarige Puck en de 19-jarige Juliëtte wel. Met een uurtje bekers rapen en inleveren in Breda verdienden de meiden 160 euro aan statiegeld. Daarvoor moesten zij hun handen behoorlijk vies maken, maar dat hadden de feestneuzen ervoor over. "Verdien minder bij mijn bijbaantje."

De meiden uit Rotterdam kwamen zaterdag een dagje carnavallen in Kielegat. "Maar om tien uur 's avonds kwamen we erachter dat de munten op waren en stonden we op het punt om te gaan", vertelt Puck. "Totdat we een meisje zagen lopen met een stapel bekers, die ze voor statiegeld kon inleveren."

Dat bracht Puck en haar vriendin op een idee. "We besloten nog niet naar huis te gaan, maar even bekers te gaan rapen. Voor iedere beker kreeg je vijftig cent, dus in een uurtje hadden we 160 euro euro verdiend", lacht ze.

De meeste Brabanders kunnen een voorbeeld nemen aan de bovensloters, want het was een grote bende in Breda. "De straten lagen vol bekers. Veel mensen wisten niet dat je er geld voor terugkreeg of ze gooiden de beker uit luiheid op de grond, want er waren maar twee inleverpunten in de stad."

Puck en Juliëtte waren de beroerdste niet en pakten zelfs winst met hun 320 verzamelde bekers. "Ons kostuum, de treinreis en het eten hebben we terugverdiend. Daarnaast hebben we allebei twintig euro aan winst overgehouden. We gaan samen op vakantie, dus dat komt goed uit", lacht Puck.