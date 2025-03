Scheidsrechter mishandeld op voetbalveld: verdachte (40) opgepakt

Een man (40) uit Helmond is door de politie aangehouden voor de mishandeling van een scheidsrechter op het voetbalveld. De mishandeling gebeurde vorige maand tijdens een amateurwedstrijd tussen Rood-Wit uit Veldhoven en SV De Braak uit Helmond. De 70-jarige scheidsrechter werd bewusteloos geslagen. De verdachte werd eerder deze week aangehouden, zo laat de politie donderdag weten.

De politie kwam de man in de loop van het politieonderzoek op het spoor. De verdachte is gehoord en heeft een verklaring afgelegd. Daarna is de man weer vrijgelaten. Ondertussen werkt de politie aan een dossier voor het OM, laat een woordvoerder weten.

'Het gaat verschrikkelijk'

De scheidsrechter liep forse verwondingen op en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook ruim een week na de gebeurtenis ging het ‘verschrikkelijk’ met hem, vertelde hij toen geëmotioneerd aan Omroep Brabant. Door de aanval kon hij zijn evenwicht niet goed meer bewaren: hij kon niet lopen zonder stok en had veel hoofdpijn.

Ook mentaal deed het hem veel, zo gaf hij aan: “Ik ben gaan praten met slachtofferhulp, omdat ikzelf en mijn familie eronder lijden. We voelen ons erg onveilig. Ik vind het belangrijk dat de dader weet wat hij me heeft aangedaan. Zo hoop ik dat het nooit meer gebeurt, ook bij andere scheidsrechters."

Veel steun

Vanuit de voetbalwereld kwamen er veel geschrokken reacties na de mishandeling op het amateurveld. Zo sprak bijvoorbeeld Eredivisie-scheidsrechter Danny Makkelie zich uit op LinkedIn. "Laten we niet wachten tot de dag dat opnieuw iemand dit niet meer overleeft. Dit is het gif in het voetbal. En we moeten het uitroeien”, schreef hij.

Alle teams van voetbalvereniging SV Rood-Wit in Veldhoven stonden het weekend na de gebeurtenis stil bij de mishandeling.