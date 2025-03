Brabanders genieten van de warmste dag van het jaar tot nu toe

De terrassen zitten vol, ijsboeren hebben de deuren wagenwijd opengezet en vullen menig hoorntje met flinke bollen ijs. Op campings genieten mensen volop van de uitbundig stralende zon en temperaturen die al voorzichtig richting de 20 graden gaan. Kortom, het is donderdag goed toeven op de warmste dag van het jaar tot nu toe.

En dat legt haar bepaald geen windeieren. Want door de carnavalsvakantie en het lekkere weer stromen de klanten toe. Zoals Sjoerd en zijn moeder. "Ik heb een wit chocoladeijsje", zegt Sjoerd. "Dat is mijn favoriet."

Op de camping hebben recreanten hun tafels en stoelen uitgestald en is het buitenseizoen begonnen. Belgische toeristen zijn met hun camper in Brabant neergestreken. "We vinden Brabant geweldig, want je kunt er zo prachtig fietsen", zeggen ze.

Recordaantal toeristen strijkt in 2024 neer in Brabant

Het aantal gasten in Brabantse hotels, campings en vakantiehuisjes is afgelopen jaar naar recordhoogte gestegen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In 2024 overnachtten 4,9 miljoen toeristen in Brabant, bijna 7 procent meer dan in 2023. En het aantal buitenlandse toeristen dat naar onze provincie kwam, steeg zelfs met twaalf procent.

Camping De Gerrithoeve in Oisterwijk zegt dat wel te merken. "Vooral het aantal toeristen uit met name België en Duitsland is gestegen", zegt manager Vivian Bakkers. "En als het ze hier bevalt, dan vertellen zij dat natuurlijk ook weer aan hun directe familie. Die mond-op-mondreclame werkt erg goed, merken we."