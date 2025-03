Onkruid wegbranden gaat mis: grote schade bij huis en tuinhuis

Het wegbranden van onkruid is donderdagmiddag bij een huis aan de Bernard van Damstraat in Eerde uitgelopen op een ravage. Bij het branden vatte een coniferenhaag vlam. De brand was zo hevig dat de schade aan het huis en een tuinhuis groot is.

Ramen aan de zijkant van het huis zijn gescheurd door de hitte die vrijkwam bij de brand in de coniferenhaag. In het tuinhuis, dat achter het huis staat, is water- en roetschade. Van de coniferenhaag is weinig meer over en de poort naar de tuin is zwartgeblakerd.

De bewoonster van het huis is erg geschrokken door de brand. Ze had de man met de onkruidbrander nog gewaarschuwd voor brandgevaar. Toen de brandweer aan het blussen was, is ze opgevangen door de overbuurvrouw. Donderdag aan het eind van de middag was ze weer thuis.