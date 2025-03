Groep jongens mishandelt jongen (16) na stapavond tijdens carnaval

Een jongen van zestien is mishandeld tijdens carnaval in Tilburg. Dat gebeurde vrijdag kort voor middernacht op de Van Delfthof. De jongen werd bij het uitlopen van een steegje onderuit getrapt en in elkaar geslagen door een groepje jongens.

De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling. De jongen werd van achteren geschopt en ging tegen de grond. Er is aangifte gedaan. "Mogelijk zijn er camerabeelden. Als die er zijn, worden die ook in het onderzoek gebruikt", laat een woordvoerder van de politie weten.

De daders stonden op de kleine rotonde bij de ingang van parkeergarage Pieter Vreedeplein aan de Telegraafstraat in het centrum van Tilburg. De jongen die later mishandeld werd, werd omsingeld op de Van Delfthof, een steegje dat aan de Telegraafstraat grenst.

Na de mishandeling gingen de daders er in een nog onbekende richting vandoor.

Hersenschudding

Een oproep over de mishandeling is door een bekende van het slachtoffer op Facebook geplaatst.

De jongen is onderzocht in het ziekenhuis, maar na een scan bleek er geen sprake van breuken of bloedingen. Hij hield er een dik oog, een dikke lip en hersenschudding aan over.