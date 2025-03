A17 dicht door auto in de sloot, traumahelikopter opgeroepen

Op de A17 is een ongeluk gebeurd waarbij een auto in de sloot terecht is gekomen. Dat gebeurde tussen Zevenbergen en Moerdijk. Er is een traumahelikopter opgeroepen en de weg is dicht in de richting van Rotterdam.

Twee inzittenden zijn gewond geraakt bij het ongeluk. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een kop-staart-botsing. Verkeersspecialisten doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Verkeer wordt omgeleid via de A58 en A16. Tot wanneer de weg dicht blijft, is nog niet bekend.