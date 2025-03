Twee tieners vallen uit een hoogwerker, één slachtoffer gereanimeerd

Twee tieners zijn donderdagavond uit een hoogwerker gevallen aan de Kerklaan in Raamsdonk. De jongeren zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is gereanimeerd.

Het ongeluk gebeurde rond negen uur 's avonds. Wat ze op dat moment in een hoogwerker deden, is nog niet bekend. De hoogwerker stond in een loods achter een boerderij.

Volgens de veiligheidsregio zou het gaan om een arbeidsongeluk. Zij kregen te horen dat de twee tieners aan het werk waren. "Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld", zegt een woordvoerder.