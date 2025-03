Poolse supermarkt uitgekocht voor 5 miljoen: gemeenteraad wil onderzoek

De volledige gemeenteraad van Roosendaal wil een onderzoek naar de uitkoop van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg in de stad. De gemeente kocht de supermarkt uit voor ruim vijf miljoen euro. Daarmee moest een eind worden gemaakt aan overlast die veroorzaakt werd door klanten. Er waren klachten over wildplassen, vernielen en agressief gedrag.

De gemeenteraad heeft twijfels over het tot stand komen van het besluit van het stadsbestuur om de Poolse supermarkt uit te kopen. Ook over de uitwerking zijn twijfels.

Kort na het tekenen van het uitkoopcontract zou de eigenaar bekend hebben gemaakt een nieuwe supermarkt te willen beginnen, verderop in dezelfde straat. Het contract zou dat niet onmogelijk maken.

Ook werd de waarde van het pand volgens een second opinion 1,1 miljoen euro te hoog ingeschat. Dat is ruim een miljoen euro die de gemeente teveel heeft betaald, waardoor er mogelijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Rapport voor de zomer klaar

De gemeenteraad wil daarom dat een onafhankelijk onderzoeksbureau in de zaak duikt. Daarbij moet onder meer gekeken worden naar de rollen van alle betrokkenen, de informatievoorziening, de juridische regels, bekendheid met risico's en de verwachting over mogelijke hervestiging.

Het rapport moet nog voor de zomer gepresenteerd zijn. Daarna zal de raad over de uitkomsten in debat gaan.