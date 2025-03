Weerrecord verbroken, warmste 7 maart ooit

Brabant gaat een schitterend, zonovergoten weekend tegemoet. Vrijdag is de temperatuur in Eindhoven al opgelopen tot 18 graden en het kwik stijgt nog steeds. Die 18 graden maakt het de warmste 7 maart ooit. Het oude record stond al vijftig jaar op 16 graden, maar is nu dus verbroken. Zaterdag kan het zelfs twintig graden worden. En ook zondag wordt het lekker weer. Er is dan wel wat sluierbewolking in de provincie, het wordt dan een graad of 18.

"We kunnen dit weekend wel twintig zonuren verwachten", zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. En dat is wel vrij uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. Normaal is het in maart een graad of negen", zegt de weerman. "Daar zitten we nu dus flink boven. En ook zaterdag is het zeer waarschijnlijk dat er een warmterecord wordt gehaald. De nachten zijn wel nog wat fris."

En de zon heeft ook al best wat kracht omdat zij al wat dagen hoger aan de hemel staat. "De UV-index is op het moment drie. Als je op het terras gaat zitten, is het dus verstandig om even wat zonnebrand op te smeren."