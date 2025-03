Carnavalsmuntjes over, waardeloos of niet? Hier kun je ze nog wel gebruiken

De schmink en kiel liggen weer op zolder maar uit je broekzak vis je nog wat kruikenmunten, leutpenningen of fleuten. Veel carnavalsvierders kennen het wel, het feestje is voorbij maar er duiken toch nog wat muntjes op. Tot wanneer kun je deze betaalmunten gebruiken en kun je ze inwisselen voor geld?

Volgens een woordvoerder van de Consumentenbond is het lastig om te zeggen welke rechten je hebt als het gaat om deze overgebleven muntjes. "Als vooraf duidelijk is gemaakt dat de munten niet bruikbaar zijn na carnaval, dan heb je daar als consument min of meer mee ingestemd. Wettelijk is hierover niks vastgelegd", laat de woordvoerder weten.

Met carnaval vliegen de muntjes over de toonbank, maar er blijft meestal sporadisch wat over. Zo hengel je er altijd nog wel een paar uit je jaszak of je tas.

Dat betekent gelukkig niet dat al je munten gelijk de prullenbak in moet gooien. Op veel plekken kun je ze namelijk nog gebruiken. Het verschilt wel per stad hoe lang ze nog geldig zijn:

De Bredase stichting heeft dit jaar 1,4 miljoen Leutpenningen ingekocht en het overgrote deel is ook ingeleverd tijdens carnaval. "Na Halfvasten komt er nog een klein dotje. Je moet denken aan zo'n vijftig- tot tachtigduizend munten", legt Overeem uit. "En de munten die niet worden ingeleverd, komen op onze eindafrekening als geld dat we over hebben."

Mocht je de muntjes te laat inleveren in Kielegat, wees dan niet getreurd want je helpt de carnavalsstichting een handje. Dat extra geld wordt namelijk grotendeels gedoneerd aan Stichting Kielegat, deze club organiseert activiteiten zoals de optocht en de popverbranding. "Gelukkig houden we ieder jaar geld over voor een mooie donatie aan de stichting. En dat is weer heel goed voor het carnaval in Breda."

Mocht je nog wat Tilburgse Kruikenmunten hebben liggen, dan ben je net te laat. Die kon je gisteren voor het laatst gebruiken. Ook in Roosendaal moet je ze niet te lang meer laten liggen. Stichting Carnaval Roosendaal laat weten dat de neutmunten altijd tot twee weken na carnaval geldig zijn. "Daarna zijn de munten niet meer in te leveren. Ze zijn ook niet te doneren aan een goed doel of in te wisselen voor geld."