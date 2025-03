Dit is waarom je nu beter geen onkruid kunt wegbranden in je tuin

Ben je van plan dit weekend met je groene vingers even lekker wat onkruid weg te branden in je tuin? Nou, pas dan maar extra op. Deze zonnige dagen zijn natuurlijk het perfecte moment voor dit soort klusjes, maar de weersomstandigheden zijn ook ideaal voor een goeie fik, zo zegt de brandweer.

Het komt 'zeer sporadisch voor' dat dit soort grote branden ontstaan door onkruid wegbranden, stelt de brandweer. Het is dan wel een goed alternatief voor het het verdelgingsmiddel Roundup maar toch is het slim om extra goed op te letten. Want open vuur en gas zijn nooit een goede combinatie.

Donderdag nog ontstond een brand bij een huis in Eerde, vlak bij Veghel. Daar ging het wegbranden van onkruid met een gasbrander helemaal mis. Een haag van coniferen vloog in de fik, met alle gevolgen van dien. De bewoonster kwam met de schrik vrij maar er is wel forse schade aan het huis en tuinhuis. En de bewoonster had de man met zijn onkruidbrander van tevoren nog zo gewaarschuwd.

En zeker met dit relatief warme weer met wind ontstaat een vuurtje snel. Bijvoorbeeld doordat droge blaadjes, een schutting of coniferenhaag vlam vatten. "Je kunt eigenlijk het beste in de regen je onkruid wegbranden", grapt de brandweer.

En ga je vlakbij een coniferenhaag met vuur in de weer, dan is het al helemaal opletten geblazen. Die heggen zijn namelijk kurkdroog. Ze bestaan van binnen enkel uit dunne droge takjes en die vatten snel vlam. Bij het ongeluk donderdag was het ook een coniferenhaag die vlam vatte.

In 2023 gebeurde ook een groot ongeluk door het gebruik van een onkruidbrander. In Heeze vlogen toen zes auto's in brand omdat een hovenier onkruid aan het wegbranden was in de buurt van de wagens.